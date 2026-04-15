Stadt Heilbronn ehrt Offenauer Atlantik-Ruderer

In 59 Tagen und 27 Minuten über den Atlantik – im Februar nahm das Ehepaar Ingrid und Walter Gläßer aus Offenau an der Regatta "World's Toughest Row" teil und stellte einen Weltrekord als das älteste gemischte Paar, das jemals einen Ozean überquert hat (MORITZ berichtete). Zur Ehrung dieser Leistung wurde Team "Hänsel und Gretel" am Mittwoch, 15. April, in das Heilbronner Rathaus geladen. Dort trugen sich die beiden Ausnahmeruderer in das Gästebuch der Stadt Heilbronn ein.

Auch für Oberbürgermeister Harry Mergel war diese Ehrung etwas besonderes: »Wir hatten schon viele Gäste mit besonderen Leistungen hier bei uns, aber ich muss gestehen – eine Atlantiküberquerung war bislang noch nicht darunter.« 59 Tage und 27 Minuten – so lange waren Ingrid und Walter Gläßer auf hoher See. Als Team Hänsel und Gretel war das Offenauer Ehepaar am 14. Dezember zum World's Toughest Row Atlantic, dem härtesten Ruderrennen der Welt, gestartet. 4800 Kilometer quer über den Atlantik in einem Ruderboot, komplett auf sich gestellt – »eine einzigartige Leistung«, so Mergel. Er selbst habe das Rennen der Gläßers aufmerksam mitverfolgt und regelmäßige Updates erhalten. Mit 64 und 66 Jahren sind Ingrid und Walter Gläßer das älteste Mixed Team, das jemals den Atlantik überquert hat. »Damit sind Sie ein Vorbild und eine Inspiration, gerade für die ältere Generation«, lobt Harry Mergel.

Gleichzeitig sei er froh, dass die beiden Offenauer nach wie vor glücklich verheiratet seien – nach fast 60 Tagen allein auf hoher See keine Selbstverständlichkeit. Das kann auch Ingrid Gläßer bestätigen: »Es kam unterwegs immer wieder zu Frust und Streit. Am Anfang war es besonders schlimm.« Walter Gläßer bestätigt: »Es war der Druck, die Wellen, die ungewohnte Situation, der Wellengang, das Wetter. Alles Dinge, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Und es gab nur das Boot und uns beide, ansonsten nur Wasser, Wasser, Wasser, egal wo man hinguckt.« Gerudert wurde immer abwechselnd im Zwei-Stunden-Takt, durchgängig. Muskelkater habe es aber keinen gegeben, »irgendwann funktionierte das alles automatisch.« Eine weitere Herausforderung kam etwa auf halber Strecke hinzu: Das Boot kenterte, alles, was nicht angebunden war, ging über Bord. »Die Nacht danach habe ich kein Auge zugekriegt, jede Welle hat bei mir direkt wieder Alarmglocken ausgelöst«, schildert Ingrid Gläßer.

Die Ankunft am Zielhafen Antigua in der Karibik beschreiben die beiden Ruderer als Wahnsinnsgefühl. Auch die jetzige Ehrung durch die Stadt Heilbronn und die Medienaufmerksamkeit bedeute ihnen viel: »Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet«, so Ingrid Gläßer. »Wir haben so viele Nachrichten gekriegt, so viel Zuspruch, so viel Unterstützung, auch dass wir viele Leute inspiriert haben, selbst einmal ihre Grenzen auszutesten – und das war ja unser Ziel.«

Wer mit dem Gedanken spiele, ob er mal bei einem Marathon mitmachen sollte, für den hat Walter Gläßer eine simple Antwort: »Einfach machen!« In das Gästebuch der Stadt Heilbronn schrieben Ingrid und Walter Gläßer: »Ein herzliches Dankeschön an die Stadtverwaltung Heilbronn«. Als Mitglieder der Heilbronner Ruderschwaben falle auch »ein wenig von Ihrem Glanz auf die Stadt Heilbronn ab, auch wenn Sie aus Offenau kommen«, so Harry Mergel. »Und den nehmen wir gerne mit. Eine herausragende Leistung und ein echtes Beispiel!« Lange stillsitzen will das Ehepaar Gläßer allerdings nicht. Das nächste Ruderevent ist bereits bestätigt. Und im Oktober werden die beiden am Rheinmarathon in Düsseldorf teilnehmen. Auf den Atlantik wird es allerdings nicht noch einmal gehen. »Wir haben viel gelernt, aber das war eine einmalige Sache.«