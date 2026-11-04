STUTTGART GERMAN MASTERS: Ein Top-Event feiert 40. Geburtstag  (11. bis 15.11.26)

Jubiläum im Hallenduo: Die STUTTGART GERMAN MASTERS, die international zu den renommiertesten Reitturnieren unter dem Hallendach zählen und seit Jahren Weltcup-Station in drei Disziplinen sind, feiern vom 11. bis 15. November 2026 ihre 40. Auflage! Erstmals gingen sie 1985 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt über die Bühne (2020 und 2021 fiel es wegen der Corona-Pandemie aus) und entwickelten sich in dieser Zeit zum Treffpunkt der internationalen Sattelcracks, die im Springen, in der Dressur, im Viererzugfahren sowie in der Vielseitigkeit herausragende Leistungen boten. Das Zuschauerinteresse stieg Jahr für Jahr, zumal die Organisatoren geschickt die Reiterinnen und Reiter aus dem „Ländle“ ins Programm integrierten und mit dem traditionellen „Tag der Baden-Württemberger“ am Turnier-Donnerstag auch den Spitzenreitern und dem Nachwuchs aus der Region eine Plattform schufen. „Das Turnier verbindet internationalen Spitzensport, Tradition, Emotionen und ein attraktives Showprogramm – und erreicht damit weit über die Reitsportszene hinaus viele Menschen“, sieht Guido von Vacano, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, die Gründe für den ungebrochenen Erfolg des Stuttgarter Events.

Weiterhin betont er „die außergewöhnliche Signalwirkung des Turniers für Stuttgart als Sport- und Veranstaltungsstandort“ und freut sich heute schon nicht nur über das sportliche Geschehen, sondern auch „über die besondere Atmosphäre in der Halle und über viele Begegnungen mit den Aktiven, den Partnern, den Ausstellern, unserem erfahrenen Team und natürlich den Besucherinnen und Besuchern!“

Dass sich die Reitsportfans ebenfalls schon freuen und auf die 24 Prüfungen gespannt sind, zeigen die Vorverkaufszahlen: „Aktuell sind rund 40.000 Eintrittskarten verkauft“, so Guido von Vacano, „und es gibt für alle neun Veranstaltungsabschnitte noch Tickets.“ Insgesamt erwarten die Organisatoren mehr als 160 Reiterinnen und Reiter aus 22 Nationen, sie reisen mit fast 300 Pferden an.

18 Medaillengewinner der Weltmeisterschaften in Aachen starten in Stuttgart, darunter aus den Niederlanden Koos de Ronde, Ijsbrand Chardon und Bram Chardon, die sich dieses Jahr den Team-Weltmeister-Titel sicherten, der Australier Boyd Exell, der zum achten Mal den Einzel-WM-Titel holte sowie der Mannschafts-Dritte Glenn Geerts (Belgien). Ebenfalls komplett sitzt das deutsche Team auf dem Kutschbock: Anna Sandmann (6.), Anna Mareike Meier (8.) und Christoph Sandmann (13.) – sie belegten in der Mannschaftswertung den vierten Platz. Exell gewann in Stuttgart elf Mal, Ijsbrand Chardon 2016 und 2018, de Ronde 2011.

Zahlreiche Favoriten im Weltcup-Springen um den Großen Preis von Stuttgart

Im Springen satteln unter anderen die drei Medaillengewinner von Aachen im Einzel in Stuttgart: Der neue Weltmeister Steve Guerdat (Schweiz), der Belgier Thibeau Spits (Silber) und der Dritte Harry Charles (GBR). Guerdat gewann in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle 2024 den GERMAN MASTER und dürfte mit Richard Vogel, dem frischgebackenen Team-Weltmeister, amtierenden Europameister und zweimaligen Sieger im Großen Preis von Stuttgart (2022 und 2024) sowie den beiden weiteren Mannschaftsweltmeistern Sophie Hinners und Marcus Ehning harte Konkurrenten haben. Auch Lokalmatador Michael Jung aus Horb, viermaliger Olympiasieger in der Vielseitigkeit, zählt bei den Spring-Prüfungen immer wieder zu den Reitern, die man auf der Rechnung haben muss. Ebenfalls gemeldet haben Christian Ahlmann, in Stuttgart dreimal GERMAN MASTERS-Sieger (2012, 2015, 2016), der Schweizer Martin Fuchs (2019 GERMAN MASTER), Pieter Devos aus Belgien (Sieger im Großen Preis von Stuttgart 2018 und 2019) sowie Kevin Staut – der Franzose gewann 2023 den Großen Preis von Stuttgart.

„Dressur-Queen“ Isabell Werth kommt mit ihrem WM-Pferd Wendy de Fontaine

Die erfolgreichste Reiterin der Welt, Isabell Werth, startet immer wieder gern in der Schleyer-Halle. Sie holte in ihrer langjährigen Karriere insgesamt 14 olympische Medaillen, darunter acht in Gold, stand zehnmal bei einer Weltmeisterschaft auf dem obersten Treppchen und gewann sage und schreibe 30 Medaillen (22 goldene) bei Europameisterschaften! In Stuttgart war sie Seriensiegerin im Grand Prix Special (17 Mal) und in der Kür (elf Erfolge). Auf ihrer Nennung steht auch ihr WM-Pferd Wendy de Fontaine.

Aus der siegreichen WM-Dressur-Equipe von Aachen präsentieren sich auch Katharina Hemmer und Frederic Wandres. Die viermalige Olympiasiegerin und zweimalige Weltcup-Gesamtsiegerin (2022 und 2023) Jessica von Bredow-Werndl steht ebenfalls auf der Nennungsliste – sie gewann 2019 die Stuttgarter Weltcup-Kür. Moritz Treffinger wurde im vergangenen Jahr in Stuttgart Zweiter im iWEST-Dressur-Cup und Anfang 2026 Achter beim Weltcup-Finale in Fort Worth (USA).

Zehnter Sieg für Michael Jung im Indoor-Derby der Vielseitigkeit?

Mit Reitmeister Michael Jung, seit Jahren als Botschafter für die STUTTGART GERMAN MASTERS unterwegs, will der frischgebackene Einzel-Weltmeister in der Vielseitigkeit an den Neckar kommen. Der 44-Jährige möchte in diesem Jahr unbedingt zum zehnten Mal die goldene Schleife für den Erfolg im Indoor-Derby am Mittwoch holen. Die deutsche WM-Team-Silbermedaillengewinnerin Libussa Lübbeke, Vorjahressieger Cathal Daniels (Irland), der auch schon 2019 gewann, sowie seine Landsfrau Jennifer Kühnle (Siegerin 2024) haben ebenso gemeldet wie Sven Lux, im Stall von Michael Jung Chefbereiter, oder der U25-Vize-Weltmeister Linus Weiß aus Möglingen.

Nachwuchs kann sich in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle bestens präsentieren

International kann sich der Nachwuchs in Stuttgart in zwei Prüfungen der FEI Jumping Ponies Trophy ebenso bestens präsentieren wie auf baden-württembergischer Ebene 15 Juniorinnen und Junioren, die schon am Mittwochnachmittag ein Stilspringen mit Stechen absolvieren. Die zehn stärksten Dressurreiterinnen und -reiter Bayerns und Baden-Württembergs kämpfen nach fünf Qualifikationsturnieren über den Sommer am Mittwoch und Donnerstag um den Sieg im iWEST-Dressur-Cup. Favoritin ist eindeutig Jana Lang aus Mittelfranken (RSC Nonnhof), die mit ihrem 20-jährigen Wallach Baron alle fünf Qualifikationsturniere für sich entscheiden konnte.

25 Qualifizierte wollen ins Finale um das BW-Bank Hallenchampionat

In Öhringen, Donnstetten, Bietigheim und Bisingen/Hohenzollern fanden die Qualifikationen für das Finale des BW-Bank Hallenchampionats in Stuttgart statt, das am Donnerstagabend entschieden wird. Als Führende kommt Tina Deuerer (RV Eppelheim) in den NeckarPark. Außerdem sind vier ehemalige BW-Bank-Champions am Start: Der sechsmalige Sieger Timo Beck (RSC Salzstetten) gewann 2000, 2002, 2008-2010 und 2016, Markus Kölz (PSV Burkhardshof) 2013, 2015, 2023, Armin Schäfer (RV Mannheim) 1999 und im vergangenen Jahr Mario Walter. Spannend ist die Frage, ob Welt- und Europameister Richard Vogel (RV Mannheim) noch ins 25er-Feld rutscht, er rangiert bisher auf dem 27. Platz und käme nur zum Zuge, wenn zwei vor ihm liegende Konkurrenten ausfallen würden.

Anlässlich des Turnier-Jubiläums werden am Eröffnungsabend unterhaltsame und attraktive Shows geboten. Beim Brunold „Jeep Costume Jump & Drive“ sorgen sechs Gruppen in fantasievollen Kostümen für Action und Spaß. Eine außerordentliche und hochkarätige Präsentation der erfolgreichsten Reiterin der Welt und Turnierbotschafterin Isabell Werth demonstriert die hohe Schule der Dressur. „Faszination Fahrsport“ präsentieren die beiden Schweizer Daniel Würgler und Markus Luder, Jiri Nesvacil vom tschechischen Nationalgestüt Kladruby und Michael Brauchle (Aalen). Die atemberaubende Choreographie „Go West – High Noon“ ist eine außergewöhnlich rasante Quadrille mit Fünferzügen. Zum Abschluss des Eröffnungsabends steht das beliebte Indoor Derby der Vielseitigkeitsreiter auf dem Programm.

Der aus Anlass des Jubiläums erstmals ausgetragene „Südgipfel – die iWEST® Top 12 Masters“ bringt am Sonntag, 15. November 2026, um 12.15 Uhr den „Baden-Württemberg – Bayern Battle“. Hier treffen die jeweils sechs besten Reiterinnen und Reiter aus dem BW-Bank Hallenchampionat am Donnerstag (12. November 2026) und dem iWEST® Bayern-Championat (3. Oktober bis 4. November) aufeinander.

Eintrittskarten sind KombiTickets: Kostenlose An- und Abreise mit dem VVS

Seit Anfang Mai läuft der Vorverkauf, Karten für die neun Veranstaltungsabschnitte des 40. Internationalen Reitturniers STUTTGART GERMAN MASTERS kosten zwischen neun und und 93 Euro, Tageskarten zwischen 37 und 93 Euro. Dauerkarten sind zum Preis von 195, 255 und 277 Euro erhältlich. Die Karten können über den Easy Ticket Service, Telefon 0711-25555-55, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über www.easyticket.de erworben werden.

Alle Eintrittspreise verstehen sich inklusive Vorverkaufsgebühr, Servicegebühr und Mehrwertsteuer zuzüglich Versandgebühren von 4,90 Euro.

„print@home-Tickets“ können im Internet gebucht, selbst ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden – Versandgebühren entfallen dann.

Außerdem gibt es verschiedene Ermäßigungen für Einzeltickets sowie Gruppenangebote. In Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben Kinder bis sechs Jahre freien Eintritt, ab sieben Jahren benötigen sie ein Ticket für einen eigenem Sitzplatz.

Alle Eintrittskarten sind KombiTickets und berechtigen zur kostenlosen An- und Abreise mit den Bahnen und Bussen im gesamten Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS).

Mehr Infos zum Turnier unter www.stuttgart-german-masters.de

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