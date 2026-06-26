Thermen & Badewelt Sinsheim: Konzerte, Surfen und Palmen-Feeling

Zwischen Juni und September stehen Open-Air-Konzerte, ein zweitägiges Sommerfest, Surfen auf der künstlichen Welle sowie Angebote für Familien auf dem Programm. Ein zentraler Termin im Veranstaltungskalender: der Sommernachtstraum am 24. und 25. Juli. Beim großen Sommerfest unter Palmen spannt sich der musikalische Bogen von DJ-Beats am Nachmittag bis zur Live-Band in den lauen Abendstunden. Zwei Tage voller Sommerstimmung, Live-Musik und purem Urlaubsgefühl in der Heimat. Für alle, die das Meer nicht vor der Tür haben, bringt der Sommer die Wellen nach Sinsheim: Ab dem 19. Juni starten die Surf Days am Paradise Beach. Bis zum 13. September lädt die Surfstation zu großem Sommer-Spaß ein – für alle, vom Anfänger und ersten Versuchen auf der künstlichen Welle bis hin zum Profi, der das Surffeeling vor der Haustür erleben möchte. Zwischen dem 27. Juni und 13. September öffnet die Thermen & Badewelt Sinsheim das Palmenparadies und den Paradise Beach für die ganze Familie. Während Erwachsene zur Ruhe kommen und entspannen, erleben Kinder Spiel, Spaß und Abenteuer bei kreativen Mitmach-Aktionen, wie DIY-Basteln oder spielerischen Aqua-Animationen im Wasser. Ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein, das unvergessliche Sommermomente für alle bietet! Wer seinen Sommerurlaub also nicht in der Ferne verbringt, genießt in der Therme erholsame und erlebnisreiche Familienzeit.

Alle Infos und Buchungen rund um den Thermensommer gibt es in der BLUPHORIA-App oder auf www.badewelt-sinsheim.de