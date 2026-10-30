Thermencup in Sinsheim (17. bis 19.11.26)

Vom 17. bis 19. November wird in der Thermen und Badewelt Sinsheim die Eventsauna »Euphoria« zur Bühne für außergewöhnliche Aufgusskunst. Besucher können sich auf kreative Showelemente, beeindruckende Wedeltechniken und Aufgießerinnen und Aufgießer, die mit ihren ganz eigenen Performances um den Titel kämpfen, freuen. Eine unabhängige Jury bewertet die Aufgüsse. Doch auch die eigene Stimme zählt: Der Applaus des Publikums wird gemessen und fließt in die Bewertung ein. Also mitfiebern, Favoriten finden und kräftig anfeuern! Alle Aufgüsse im Rahmen des Thermencups sind im Eintrittspreis der Vitaltherme & Sauna inbegriffen.

Di. 17. bis Do. 19. November, Thermen und Badewelt Sinsheim

www.badewelt-sinsheim.de