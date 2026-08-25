Trophy, Tracks & Rides: BIKELÄND Festival in Eberbach (18. bis 20.9.26)

Am Wochenende 18. bis 20. September dreht sich am Neckarlauer in Eberbach alles um das BIKELÄND. Es gibt ein Rahmenprogramm mit Essenständen und Getränke, eine Ausstellung rund um das Thema Sport-Bekleidung, Mountainbiking, Vanlife/ Camping, Musik und die Bikeländ Tombola mit über 100 Preisen. Für Kinder und Familien wird vom MSC Eberbach eine Geschicklichkeitsbahn für alle Arten von Fahrrädern und Laufrädern installiert, die kostenlos genutzt werden kann. Es werden über 100 Leihfahrräder und brandneuen Mountainbike-Modelle von namhaftem Hersteller für Tests und Ausfahrten zur Verfügung stehen.

Am Freitag, 18. September geht’s um 17 Uhr los mit einem Sunset-Ride fürs Mountain Bike ca. 2h für Jedermann/Frau. Am Samstag und Sonntag 19./20. September wird ab 10 Uhr auf dem Festival Gelände am Neckar einiges geboten. Verschiedene Aussteller werden Mountainbike/Outdoor/Vanlife Produkte präsentieren. Ganztägig steht wieder die »BIKELÄND Trophy« auf dem Programm, eine Art Tombola auf Rädern von 1-99 Jahren. Um 11 Uhr und 14 Uhr starten geführte Ausfahrten für Anfänger und Fortgeschrittene, Tourenlänge ca. 2 Stunden. Natürlich gibt’s auch Essen und Getränke mit dem schönsten Blick im Neckartal. Ausklang des BIKELÄND Festivals ist am Sonntag gegen 16 Uhr geplant.

Ein Besuch im Bikeländ Eberbach erfreut sportlich ambitionierte Fahrer ebenso wie Freizeit- und Wanderradler: Über 80 Kilometer Mountain­bike-Vergnügen, 12 Single Trails in verschiedenen Schwierigkeitsstufen auf der 45 Kilometer Enduro-Rundstrecke, 32 Kilometer Freizeit- und 35 Kilometer Touren-Rundstrecke und viele weitere Radstrecken rund um Eberbach ziehen Radsportbegeisterte aus Nah und Fern an.

BIKELÄND Festival

Fr. 18. bis So. 20. September, Neckarlauer, Eberbach

www.bikeländ.de

www.eberbach.de

Programm:

Fr. 18. September

17 Uhr Sunset Ride

ab 19 Uhr Sunset Groove

Sa. 19. September

10 bis 18 Uhr Aussteller ­Mountainbike/Outdoor/Vanlife, Testbikes und Fahrradverleih, ­BIKELÄND Trophy (Tombola)

10 bis 14 Uhr ADAC Geschicklichkeitstraining, ab 14 Uhr mit Zeitnahme & Urkunde

11 & 14 Uhr Geführte Ausfahrten für Anfänger & Fortgeschrittene

18 bis 23 Uhr Verlosung & After ­Ride Party

So. 20. September

10 bis 14 Uhr ADAC Geschicklichkeitstraining

11 Uhr Geführte Ausfahrt für ­Anfänger & Fortgeschrittene

16 Uhr Festival Ausklang