Uhingen in Bewegung: Sportliches Spektakel SpardaXtrem am 27. September

Am Sonntag, 27. September, wird Uhingen zum Schauplatz eines sportlichen Großereignisses: Beim 3. SpardaXtrem treten Läuferinnen und Läufer zu einem sechsstündigen Benefiz-Hindernislauf an.

Auf einer 1,7 Kilometer langen Runde durch die Uhinger Innenstadt gilt es, spektakuläre Hindernisse zu überwinden. Der Startschuss für den Erwachsenenlauf fällt um 10 Uhr, Zielschluss ist um 16 Uhr. Teilnehmen können Einzelstarter ab Jahrgang 2010 sowie 2er- und 4er-Teams. Bei den Staffeln befindet sich jeweils nur eine Person auf der Strecke, der Wechsel erfolgt in einer markierten Zone.

Neu im Programm sind die Kreismeisterschaften im Hindernislauf auch für Erwachsene sowie ein Schnupperlauf über 3,4 Kilometer. Er bietet Einsteigerinnen und Einsteigern die Möglichkeit, den Hindernissport ohne Klassement kennenzulernen. Auch Firmenlaufgruppen sind willkommen.

Auch der Nachwuchs kommt auf seine Kosten. Ab 11 Uhr starten Kinder und Jugendliche der Altersklassen U10 bis U16 über 700 Meter beziehungsweise 1,4 Kilometer. Im Rolling-Start-Verfahren geht alle zehn Sekunden ein Kind auf die Strecke. So erhält jeder eine individuelle Zeit, ohne Gedränge am Start. Pokale und Urkunden warten auf die Schnellsten. Integriert sind zudem die Kreismeisterschaften für Kinder und Jugendliche.

Der sportliche Tag wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Ab 10.30 Uhr lädt das Fest der Musik zum Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung ein. Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag, parallel findet eine Vereinsbörse der Uhinger Vereine statt.

Im Mittelpunkt steht der Benefizgedanke: Die Spendengelder kommen der Bürgerstiftung Uhingen, dem Förderverein des Freibads Ebersbach, der Aktion »Gute Taten« der NWZ, dem WLV Kreis Göppingen sowie dem Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser zugute.

3. SpardaXtrem Uhingen

So. 27. September, 11 bis 17 Uhr, Innenstadt, Uhingen

alle Infos & Voranmeldung bis 20. September: sparda-xtrem.de