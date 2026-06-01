Wasserspiele am ersten Tag des Neckarcups 2026

Mit der Qualifikation startete das ATP-Challenger-Turnier Neckarcup 2.0 an diesem Sonntag in Bad Rappenau. Zwölf Matches standen auf dem Spielplan, wetterbedingt – unterwegs musste immer wieder wegen heftiger Regengüsse unterbrochen werden – konnten lediglich die Hälfte der Partien beendet werden.

Die Bilanz aus Sicht der deutschen Teilnehmer fiel gemischt aus. Marvin Möller eliminierte im ICE-Tempo den Tschechen Michael Vrbensky mit 6:0 und 6:1 und Max Wikandt setzte sich als Alternate im rein deutschen Duell gegen Christoph Negritu mit 7:5 und 6:2 durch. Dafür bedeutete die erste Qualirunde das Aus für David Eichenseher und Lokalmatador Kerim Akkocaoglu. Dessen Gegner, der Jordanier Abdullah Shelbayh, bewies echten Sportsgeist, denn eigentlich war Akkocaoglu schon vor dem ersten Ballwechsel ausgeschieden. Der Grund: Das Logo seines Sponsors auf dem Shirt war zu groß – und da kennt die ATP kein Erbarmen. Akkocaoglu konnte in der vorgesehenen Frist kein neues, regelkonformes Trikot vorweisen und drohte disqualifiziert zu werden. Daraufhin gab ihm Shelbayh eines seiner Shirts, und so konnte die Partie wie geplant über die Bühne gehen. Der Jordanier gewann mit 6:4 und 6:2 - und hat zudem den Pokal in der Fairplay-Wertung bereits sicher.

Das Marathon-Match des ersten Tages lieferten sich der Franzose Matteo Martineau und der Niederländer Sander Jong. Der an Nummer vier gesetzte Martineau musste sich nach mehr als zweieinhalb Stunden mit 6:3, 6:7 und 6:7 geschlagen geben. Die bereits begonnenen sowie die restlichen Spiele werden am Montag, 1. Juni, ab 10 Uhr nachgeholt. Dann sind auch zwei klangvolle Namen zu bewundern. Der Inder Sumit Nagal, der den Neckarcup 2024 gewonnen hatte, muss sich ebenso fürs Hauptfeld qualifizieren wie Daniel Elahi Galan. Der Kolumbier schaffte es 2021 bis ins Halbfinale des Neckarcups und führte in seiner Partie gegen den Deutschen Tim Handel mit 6:4, 4:0 und 40:30, bis der Regen dem Kampf ein Ende setzte.

Results - Sunday, 31 May 2026

Men's Qualifying Singles - Qualifying Round 1

[3] Abdullah Shelbayh (JOR) d [WC] Kerim Akkocaoglu (GER) 64 62

Sander Jong (NED) d [4] Matteo Martineau (FRA) 36 76(2) 76(3)

Georgii Kravchenko (UKR) d [6] Benjamin Hassan (LBN) 62 64

[9] Marvin Moeller (GER) d Michael Vrbensky (CZE) 60 61

[10] Raphael Perot (FRA) d [Alt] David Eichenseher (GER) 64 62

[Alt] Max Wiskandt (GER) d [11] Christoph Negritu (GER) 75 62

Neckarcup 2.0 - Heilbronn - Bad Rappenau, Germany

€160,680

31 May - 7 June 2026

ORDER OF PLAY - MONDAY, 01 JUNE 2026

Hörtkorn Center Court - start 10:00

[5] Dominic Stricker (SUI) vs Adrian Oetzbach (GER)

[1] Daniel Elahi Galan (COL) vs [Alt] Tim Handel (GER) 64 40

Qualifying Final - Georgii Kravchenko (UKR) vs [Alt] Max Wiskandt (GER)

Not Before 14:00

Pavel Kotov vs Guy Den Ouden (NED)

Followed By

Qualifying Final - After rest - [2] Sumit Nagal (IND) or [Alt] Mariano Kestelboim (ARG) vs [WC] David Fix (GER) or [12] Alex Marti Pujolras (ESP)

Not Before 18:00

Max Houkes (NED) vs [2] Emilio Nava (USA)

PLAZA Court - start 10:00

[WC] David Fix (GER) vs [12] Alex Marti Pujolras (ESP)

[2] Sumit Nagal (IND) vs [Alt] Mariano Kestelboim (ARG)

Qualifying Final - [3] Abdullah Shelbayh (JOR) vs [10] Raphael Perot (FRA)

Not Before 15:00

Frederico Ferreira Silva (POR) vs [4] Pedro Martinez (ESP)

Followed By

Qualifying Final -After rest - [5] Dominic Stricker (SUI) or Adrian Oetzbach (GER) vs [9] Marvin Moeller (GER)

Followed By

Lorenzo Giustino (ITA) vs Marko Topo (GER)

Mann & Schröder Court - start 10:00

[WC] Jeremy Schifris (GER) vs [7] Marc Polmans (AUS)

[WC] Lasse Poertner (GER) vs [8] Florian Broska (GER) 64 43