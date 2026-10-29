Winterspaß in der Barockstadt: Die Kunsteisbahn Ludwigsburg lädt aufs Eis

Ob erste vorsichtige Schritte auf dem Eis oder schwungvolle Runden zu Musik: Auf der 1.800 Quadratmeter großen Eisfläche der Kunsteisbahn Ludwigsburg kommen Familien, Freunde und Eislauf-Fans jeden Alters auf ihre Kosten. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, der kann vor Ort welche in Größe 26 bis 50 ausleihen. Für Kinder mit einer Schuhgröße unter Größe 26 werden Gleitschuhe angeboten. Für die kleinen Läufer bis 10 Jahre gibt es darüber hinaus noch Lernhilfen, an denen sich für mehr Sicherheit auf dem Eis, festgehalten werden kann.

Die Kunsteisbahn Ludwigsburg kann für private Veranstaltungen und Firmenevents im Rahmen des Eisstockschießens zur alleinigen Nutzung gemietet werden. Auch Kindergeburtstage können dort sogar ohne vorherige Anmeldung gefeiert werden inklusive freiem Eintritt für das Geburtstagskind bis zum 13. Lebensjahr. Ebenso können Schulklassen die Kunsteisbahn im Rahmen des Unterrichts zu bestimmten Zeiten nutzen. Wer seine Eislaufkünste verbessern möchte, hat die Möglichkeit an Schlittschuhkursen teilzunehmen, die regelmäßig für jedes Alter und Level angeboten werden. Alle Termine für die Wintersaison 2026/27 finden sich auf dem Buchungsportal der Stadtwerke Ludwigsburg: swlb.de/kunsteisbahn.

Für die Pause zwischendurch kann das Bistro aufgesucht werden. Dort können Besucher sich bei einem heißen Kakao aufwärmen und zwischen verschiedenen Getränken und Speisen wählen.

Auch abseits des freien Eislaufens ist einiges geboten: Freitags sorgt regelmäßig DJ Fabrizio bei der Eisdisco für Musik und Lichteffekte. An ausgewählten Samstagen stehen nachmittags Kinderdiscos und abends Partys mit Hits aus den 80er- und 90er-Jahren auf dem Programm.

Kunsteisbahn Ludwigsburg

Fuchshofstraße 50, 71638 Ludwigsburg

Di. & Do. 14 bis 18 Uhr, Mi. 14 bis 21.30 Uhr, Fr. & Sa. 9 bis 21.30 Uhr, So. 9 bis 19.30 Uhr,

alle Infos, Tickets & Termine: www.swlb.de/kunsteisbahn