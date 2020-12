»Er hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt« – Vertrag von Nicolas Gonzalez verlängert

Der Vertrag von Nicolas Gonzalez wurde nun auf den 30. Juni 2024 noch vorzeitig verlängert. »Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich Nico in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Er war ein wichtiger Faktor beim Wiederaufstieg in die Bundesliga und er hat in der laufenden Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt – sowohl im VfB Trikot als auch bei der argentinischen Nationalmannschaft. Wir glauben, dass er seine positive Entwicklung noch weiter fortsetzen wird. Deshalb war die vorzeitige Vertragsverlängerung für beide Seiten ein logischer Schritt«, so der Sportdirektor Sven Mislintat. Der argentinische Nationalspieler kam im Juli 2018 vom argentinischen Erstligisten Asociación Atlética Argentinos Juniors zum Club aus Bad Cannstatt. Mit 14 Treffern und drei Vorlagen in 27 Zweitligaspielen war er der Topscorer des VfB und hatte damit entscheidenden Anteil am direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

