»Um die Meisterschaft spielen«

Er ist der Mann für die Big Plays und die ganz großen Momente: Der US-Amerikaner Justin Simon spielt eine RIESEN Saison in Ludwigsburg und führt die Liga in Steals an. Warum er, wie sein Coach sagt, wie die Faust aufs Auge in den Kader passt und welche Pläne er für die kommenden Spiele hat, verrät er im MORITZ Interview.

Wie hast du zum Basketball gefunden?

Mir wurde der Basketball praktisch in die Wiege gelegt. Meine Mutter war eine Basketball-Trainerin, mein Vater hat Basketball und Football gespielt und meine ersten Schritte waren auf einem Basketball-Feld. Natürlich waren meine Eltern meine wichtigsten Vorbilder während meiner Kindheit. In der Schule habe ich, inspiriert von ihnen, angefangen Basketball und Football zu spielen und entdeckt, dass mir der Basketball einfach sehr viel Spaß macht.

Du wurdest in deiner Karriere mehrfach als bester Defensivspieler der Saison ausgezeichnet. Wie wichtig ist für dich die Defensivarbeit?

Die Defensive war immer schon ganz natürlich meine Sache. Seit meiner Schulzeit habe ich die Defensivarbeit zu meiner Nische gemacht. Manchmal geht der Ball vorne eben nicht rein, aber auch dann habe ich gelernt, meinem Team zu helfen. Egal ob ich dem Gegner dem Ball stehle, Abschlüsse abblocke, oder Rebounds hole, um uns mehr Zeit am Ball zu verschaffen, es macht mich einfach stolz, wenn es mir gelingt eine starke Präsenz auf dem Platz zu haben und so meinen Beitrag zu leisten. Es sind die kleinen Dinge, die in den wichtigen Spielen den großen Unterschied machen. Die Defensive ist dabei eine unterschätzte Kunst.

Wie hast du zu den MHP RIESEN gefunden?

2019 habe ich meine erste Profistation in Australien angetreten. Es war das erste Mal, dass ich weit weg von zu Hause war. Das war schon etwas ganz anderes, aber es hat mir sehr gefallen. Ich mag es andere Länder zu erkunden und andere Umgebungen kennen zu lernen. Auch spielerisch habe ich mich in einer Profiliga weiterentwickeln können. Im vergangenen Jahr kam mein Agent dann mit einem Angebot aus der BBL auf mich zu und ich habe ihm direkt gesagt, dass ich dieses Abenteuer eingehen möchte. Ich bin Ulm sehr dankbar, dass sie mir die Gelegenheit dazu gegeben haben, mein Können hier in Deutschland beweisen zu dürfen. Ich denke, ich habe die Chance gut genutzt und gezeigt, dass ich für viele Teams eine Bereicherung sein kann. Auch die MHP RIESEN sind in dieser Zeit auf mich aufmerksam geworden und als mir der Coach dann im Sommer ein Angebot gemacht hat, war für mich direkt klar, dass ich hier spielen möchte. Die RIESEN sind ein traditionsreiches und starkes Team, für das ich gerne auf dem Platz stehe.

Die Saison läuft mittlerweile auf Hochtouren, wie wollt ihr die nächsten Spiele angehen?

Für uns als Team geht es vor allem darum, die Vorgaben des Trainerstabes richtig umzusetzen. Ich glaube, wir haben in einigen Spielen gezeigt, dass wir uns, wenn wir mit gutem Tempo und ordentlich Biss spielen, vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Wir sind vielleicht nicht das größte Team und vielleicht auch nicht das schnellste, aber wenn wir unsere Stärken ausnutzen und mit einer guten Mentalität auf den Platz gehen, können wir viel erreichen. Ich selbst möchte dabei einer der aggressiven Anführer sein.

Wie siehst du deine Rolle im Team?

Es ist eine echt einzigartige Erfahrung für mich, ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen. Auch wenn wir unglaubliche Altersunterschiede haben, sind wir doch sehr schnell zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Alle ziehen hier gemeinsam an einem Strang, um unsere Ziele zu erreichen. Mein Ziel ist, dass wir uns gut in der Champions League verkaufen und ganz klar auch, dass wir im Rennen um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ich glaube wir haben das Team, den Trainer und die Unterstützung aus unserem Umfeld, damit uns das gelingen kann. Wenn wir mit Selbstbewusstsein spielen, sind wir einfach schwer zu schlagen! alh

