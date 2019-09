Am 3. Oktober ist wieder die ganze Stadt auf den Beinen: Dieser Tag ist zur sportlichen Tradition geworden. Bereits zum zehnten Mal veranstaltet der Förderverein Leichtathletik Crailsheim e.V. den Crailsheimer Sparkassenlauf.

Jedes Jahr am »Tag der Deutschen Einheit« veranstaltet der Förderverein Leichtathletik Crailsheim e.V. mit der Unterstützung des TSV Crailsheim den Crailsheimer Sparkassenlauf. Dieser geht dieses Jahr in die zehnte Runde. Ein Grund für das Organisations-Team beim kleinen Jubiläumslauf eine Benefizveranstaltung mit ins Programm zu nehmen. Die Rotary Gruppe Crailsheim bietet parallel zum »Nordic Walking Lauf« ihren »Kinderlähmung-Spendenlauf 2019« an. Ganz egal, ob gelaufen, gewalkt oder gemütlich spaziert wird, mit der Teilnahme und der vorherigen Spende wird ein starkes Zeichen für den Kampf gegen die Kinderlähmung gesetzt.

Der erste Startschuss 2019 fällt um 9:30 Uhr für die Walking-Gruppe über zwei Runden bzw. 4 km – zwei Minuten später startet der Kinderlähmung-Spendenlauf über ca. 1 km. Ab 10:15 Uhr geht es Schlag auf Schlag. Im Zehnminutentakt flitzen die rund 350 Bambinis in vier Läufen die Lange Straße entlang. Um 11 Uhr begeben sich die zwei Schülerläufe auf die ca. 2 km lange Strecke durch die Crailsheimer Innenstadt – vorbei an vielen schönen, grünen Ecken, über Brücken und unter Alleen hindurch. Da der Crailsheimer Sparkassenlauf immer größere Beliebtheit erfährt, wurde der eigentliche Hauptlauf nochmals getrennt. Um 11:45 Uhr gehen die Jedermänner und -frauen auf die 4 km Strecke und um 12:30 Uhr startet der Horaffen- und Staffellauf über 5 Runden bzw. 10 km. Nur das gute Zusammenwirken der vielen Sponsoren, des Organisationsteams des Fördervereins sowie der zahlreichen Helfer des TSV Crailsheim machen dieses große Laufevent möglich.

So verläuft die Strecke des Laufs dieses Jahr

10. Crailsheimer Sparkassenlauf

Do. 3. Oktober, Start und Ziel: Rathaus Crailsheim

www.sparkassenlauf-crailsheim.de