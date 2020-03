16. Stadtwerke 3-Berge-Cup »läuft« vom 21. März bis 4. April in Schwäbisch Hall

Im März startet der 16. Stadtwerke 3-Berge-Cup. An drei aufeinander­folgenden Samstagen findet das Laufevent mit schönen Strecken rund um Schwäbisch Hall und Umgebung statt. Egal ob Einzellauf oder Cup: Hier findet jeder seine passende Laufstrecke!

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall, der TSV Sulzdorf, der TSV Michelbach, der TSV Michelfeld und der TTC Gnadental laden alle Sportbegeisterten herzlich ein, an drei Wochenenden Teil eines besonderen und familiären Events zu sein.

Am 21. März startet die erste Etappe mit dem Volkslauf in Schwäbisch Hall-Sulzdorf. Die zweite Etappe ist am 28. März in Michelbach und die letzte Veranstaltung findet am 4. April in Michelfeld statt. Die Strecken über fünf und zehn Kilometer bieten die Gelegenheit, sich sportlich zu beweisen. Egal ob Läufer oder Walker:

Es gibt für jeden Leistungsanspruch die passende Strecke und das passende Tempo. Wer sich vor dem ersten Lauf in Sulzdorf (fünf oder zehn Kilometer) für den Stadtwerke 3-Berge-Cup anmeldet, erhält beim letzten Lauf ein kleines Präsent. Für die Gesamtschnellsten gibt es zusätzlich tolle Preise sowie die begehrten Wanderpokale.

Damit der Lauf zu einem echten Familienevent wird, können auch die jüngeren Sport­lerinnen und Sportler auf den Strecken über 400 Meter, 800 Meter und 1.600 Meter starten – je nach Altersklasse. Wer sich vor dem ersten Lauf für den Sparkassen Junior-Cup anmeldet und an allen Läufen teilnimmt, hat an der Abschlussveranstaltung in Michelfeld per Losverfahren die Chance auf tolle Preise. Es genügt dafür die Teilnahme, es kommt nicht auf die Zeit an.

Die Vier- bis Siebenjährigen starten in jedem der drei Cup-Läufe über 400 Meter auch dieses Jahr bereits ab 11.30 Uhr, die Acht- bis Zehnjährigen bewältigen die 800 Meter ab 11.45 Uhr und die Elf- bis 13-Jährigen gehen um 12 Uhr an den Start. Aufgrund der Trennung fällt der Startschuss für die Walker über fünf Kilometer wieder bereits um 13.45 Uhr. Die Läufe mit den Distanzen von fünf und zehn Kilometer beginnen um 15 Uhr. Auf diese Weise können Erwachsene ihren Nachwuchs in Ruhe bis zum Zieleinlauf anfeuern, bevor sie mit den Vorbereitungen für den eigenen Lauf beginnen.

Wer beim Laufevent als Gruppe teilnimmt, wird sogar belohnt: Das Team mit den meist gelaufenen Kilometer gewinnt wie jedes Jahr einen Preis im Wert von 400 Euro. Zusätzlich warten noch weitere tolle Preise auf die Sportler. Im Team-Cup zählen die absolvierten Kilometer jedes einzelnen Teilnehmers, unabhängig von der Strecke. Die Wertung findet getrennt in den Kategorien »Vereine« sowie »Family & Friends« statt, in der auch Firmenlaufgruppen starten können. So haben auch kleinere Teams die Möglichkeit aufs Siegertreppchen zu kommen. Also nichts wie los: Vereins- oder Arbeitskollegen, Nachbarn sowie Freunde schnappen und Teil des Stadtwerke Team-Cups werden.

Mehr Infos unter stadtwerke-hall.de/3-berge-cup