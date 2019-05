17. Betonkanu-Regatta

Es ist mittlerweile ein Kult-Highlight, das alle zwei Jahre von der deutschen Zement- und Betonindustrie organisiert wird: Junge Teams aus dem Bereich Betontechnik schippern mit ihren Beton-Booten durch einen sportlichen Wettkampf. Das Event findet am Samstag, 29. Juni, statt.

Magdeburg, Nürnberg, Köln und in Kürze Heilbronn: Bereits zum 17. Mal findet die Betonkanu-Regatta der Zement- und Betonindustrie statt. Bei diesem einzigartigen Event treten verschiedene Teams von jungen Auszubildenden gegeneinander an. Mitmachen kann jeder, der sich in seiner Ausbildung mit Betontechnik beschäftigt. Ziel ist es, ein Boot aus Beton zu konstruieren, das sowohl robust als auch wasserdicht ist und somit den harten Bedingungen eines Rennens standhalten kann. Hier bekommen junge Leute die Gelegenheit, sich mit Kollegen zu messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Auch soziale Kompetenzen wie Engagement und Teamgeist werden gezielt gefördert und erweitern den Horizont der Azubis.

Am 29. Juni, ab 8 Uhr, ist es soweit: Nach den Vorläufen auf der Regattastrecke finden um 14 Uhr die Finalläufe und um 13.15 Uhr die Bootsparade statt. Hier gibt es neben den Rennkanus auch außergewöhnliche Wasserfahrzeuge der offenen Klasse auf dem Neckar bestaunen. In dieser separaten Disziplin sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Neben Konstruktion und Gestaltung fließen auch Kriterien wie Teamgeist und gewähltes Zubehör in die Bewertung der Jury mit ein. Auf die Gewinner warten Geldpreise zwischen 500 und 1.500 Euro. Auch besondere Leistungen der Bootskonstrukteure, wie beispielsweise das leichteste Kanu, werden mit Preisen und Urkunden belohnt.

Aber warum eigentlich ausgerechnet schwerer Beton als Baumaterial? Die Antwort darauf findet sich im 19. Jahrhundert: Beton ist stabil und wird anders als Holz nicht morsch oder brüchig. Die Alternative Stahl war zum damaligen Zeitpunkt ein teurer Rohstoff. Besonders in Zeiten des Krieges waren Boote oft mit Beton statt Stahl ausgebessert worden. Faktisch hat sich Beton zu dieser Zeit als robuster und zugleich kostengünstiger Ersatzstoff erwiesen. Das reine Beton-Boot konnte sich dennoch aufgrund seiner schweren Masse kaum durchsetzen. Große Schiffe hatten unter dem enormen Gewicht oft massive Schwierigkeiten beim Manövrieren. Das eigentlich praktische Beton-Boot geriet lange Zeit in Vergessenheit. Erst 1986 griff die deutsche Zementindustrie die Idee für junge Studierende wieder auf.

Dabei bedienen sich die Teilnehmer einer einfachen, physikalischen Erkenntnis: Jeder Körper und somit auch jedes Boot verdrängt abhängig von seinem Gewicht Wasser. Da die mittlere Dichte des Bootes dabei geringer ist als die Dichte des Wassers, geht auch ein schweres Boot aus Beton nicht unter. Dies bewies 2017 eine Gruppe Studierender aus Hannover in besonderem Maße: Deren »perBETONmobile« war mit fast 1,8 Tonnen Gesamtgewicht das schwerste Wasserfahrzeug der Regatta. Dem Team gelang es trotzdem, ein seetüchtiges Boot mit funktionierender Schiffsschaukel zu entwickeln.

Die Besucher können sich auch in diesem Jahr auf zahlreiche verrückte Wasserfahrzeuge auf dem Neckar freuen. Auch Teams aus der Region sind schon eifrig am Tüfteln, etwa Teams der DHBW Mannheim und Mosbach oder der Universität Stuttgart. Wer nicht bis zur Regatta warten möchte, kann am 28. Juni schon einmal einen exklusiven Blick auf die Boote am Liegeplatz werfen. Der krönende Abschluss der Veranstaltung ist die Siegerehrung am Samstag um 17 Uhr.

17. Betonkanu-Regatta, Sa. 29. Juni, ab 8 Uhr, Obere Neckarstraße, Heilbronn

Weitere Infos: www.betonkanu-regatta.de