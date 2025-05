18 Heilbronner Studenten erhalten Spitzensport-Stipendium

Ein Studium ist zeitintensiv und anspruchsvoll – besonders wenn man parallel noch arbeiten muss, um Miete und Essen zu bezahlen. Für einige Studenten kommt allerdings noch eine zusätzliche Belastung hinzu: die Anforderungen des Leistungssport. Deshalb wird nun an 18 ausgewählte Spitzensportler an den Heilbronner Hochschulen ein Stipendium vergeben.

Bereits seit 18 Jahren unterstützt das Spitzensport-Stipendium der Metropolregion Rhein-Neckar bereits aktive LeistungssportlerInnen an der Universität Heidelberg, der Mannheim Business School und, neu in diesem Jahr, der DHBW Heilbronn, dem DHBW CAS, der Hochschule Heilbronn und der TU München Campus Heilbronn. »Das Ziel ist, an Universitäten eine leistungssportfreundliche Umgebung zu schaffen«, erklärt Klaus Greinert, Geschäftsführer des Spitzensport-Stipendiums. »Wir wollen dabei helfen, dass Studium und sportliche Leistung unter einen Hut gebracht werden können.« Die Förderung der Dualen Karriere setzt sich aus einer organisatorischen und finanziellen Unterstützung zusammen. 2018 gab es ein erstes Treffen, bei dem die Idee diskutiert wurde, das Stipendium auch auf die Region Heilbronn auszuweiten, im vergangenen Jahr folgte dann der offizielle Zuschlag. Nun ist es soweit: 18 Studenten der DHBW Heilbronn, dem DHBW CAS, der Hochschule Heilbronn und der TU München Campus Heilbronn profitieren ab sofort von dem Spitzensport-Stipendium.

Die Unterstützung können die Spitzensportlerinnen und -sportler gut gebrauchen. »Uni, Training, Arbeit – das ist vor allem zeitlich eine große Herausforderung«, schildert Luisa Höfling-Conradi, Feldhockey-Spielerin in der 1. Bundesliga beim Feudenheimer HC und BWL – Handel Retail Management-Studentin an der DHBW Heilbronn. »Mit Arbeitgebern kann man oft nur schwer verhandeln, dass man an bestimmten Tagen keine Spätschicht übernehmen kann, weil man bereits um 5 Uhr morgens auf dem Hockeyplatz sein muss.« Moritz Schreiber spielt für das American Football-Team Stuttgart Surge in der anstehenden European League Saison in ganz Europa – und das mitten im Sommersemester. »Das erfordert Disziplin und gutes Zeitmanagement«, so der Wirtschaftsingenieurwesen-Student an der Hochschule Heilbronn. Jan-Niklas Goldhammer, Master-Student in Executive Engineering sowie Judo-Kämpfer bei dem JSV Speyer ergänzt: »Alleine schafft man das nicht. Man braucht Hilfe von Freunden, Familie, dem Verein und natürlich auch der Hochschule – das Stipendium ist dabei eine enorme Entlastung.«

Prof. Dr. Nicole Graf, Rektorin der DHBW Heilbronn, zeigt sich beeindruckt von der Bandbreite des Spitzensports an dem Bildungscampus Heilbronn: »Wir sind alle sehr stolz auf Sie und freuen uns über die Möglichkeit, leistungsstarke Studenten zu fördern.« Denn, so Graf: »Wer im Sport so erfolgreich ist, wird es auch später im Beruf sein, davon bin ich fest überzeugt.«