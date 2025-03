23. Trollinger Marathon Heilbronn, 10. & 11.05.

Am 11. Mai geht der Heilbronner Trollinger Marathon in seine 23. Runde. Auch in diesem Jahr stellen sich rund 6.000 -Läuferinnen und Läufer der -Herausforderung, die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Strecken zu meistern.

Expand Foto: Heilbronn Marketing GmbH/Nasse Design

2024 wurde mit insgesamt 7.242 Zieleinläufen, einschließlich der Kinderläufe, ein neuer Finisherrekord aufgestellt – ein Beweis für die ungebrochene Beliebtheit dieses Events. Die Marathonstrecke führt durch die idyllischen Weinberge der Region und bietet eine perfekte Mischung aus Natur und urbanem Flair. Ständige Anstiege und Abstiege fordern die Teilnehmenden heraus und machen den Reiz dieses Wettkampfs aus. Ganz nach dem Motto: »Eine Weinregion… tausende Läufer… und nur Gewinner!« erleben die Sportlerinnen und Sportler ein Event, das weit über den klassischen Marathon hinausgeht.

Neben dem Marathon und Halbmarathon stehen weitere Disziplinen zur Auswahl: der 10-km-Lauf, das 10-km-Walking, der Staffel-Marathon und der Zehnteleslauf über 4,5 Kilometer. 2025 feiert eine neue Disziplin Premiere: der Duo-Marathon, bei dem sich zwei Läufer die Marathondistanz teilen, d.h. jeder absolviert ungefähr einen Halbmarathon. Der Duo und die 3er-Staffel sind interessante Angebote für alle, die auch mal auf der Marathonstrecke unterwegs sein wollen. Per Shuttle werden die Teilnehmer zu den Wechselpunkten gebracht. Der sportliche Nachwuchs kommt ebenfalls nicht zu kurz: Bereits am 10. Mai stehen die jüngsten Teilnehmer im Fokus – beim Bambini-Lauf, Mini-Marathon und den Jugendläufen können sie erste Wettkampferfahrungen sammeln.

Expand Foto: Heilbronn Marketing GmbH/Nasse Design

Organisiert wird das Event vom Württembergischen Leichtathletik-Verband, dem Leichtathletikkreis Heilbronn und der Heilbronn Marketing GmbH. Was den Trollinger Marathon so besonders macht? Die einmalige Stimmung! Tausende Zuschauer sorgen entlang der Strecke für Gänsehautmomente, während unzählige Helfer im Hintergrund alles am Laufen halten. Ein echtes Highlight für alle, die Sport, Gemeinschaft und unvergessliche Erlebnisse lieben!

23. Trollinger Marathon, Sa. 10. (Kinder-/Jugendläufe ab 15 Uhr) und So. 11. Mai, ab 8:45 Uhr, Start auf der Badstraße, beim Frankenstadion, Heilbronn, www.trollinger-marathon.de