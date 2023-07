26. ebm-papst Marathon in Niedernhall

Der 26. ebm-papst Marathon findet in diesem Jahr vom 9. bis 10. September in Niedernhall als kunterbunt geselliges Live-Event für Sportbegeisterte und ihre Familien statt.

Auch in diesem Jahr sorgt die Veranstaltung mit ihrem vielfältigen Programm für mächtig Vorfreude. Hauptattraktionen sind die diversen Wettbewerbe in den Disziplinen Marathon, Duo-Marathon, Halbmarathon, 10-km-Lauf sowie die Inline-, Handbike-, Kinder- und Nordic-Walking-Läufe. Das neue Highlight: Der 5-km-Freizeitlauf bietet auch weniger geübten Läufer:innen die Möglichkeit zur erfolgreichen Teilnahme. Im Start- und Zielbereich befindet sich eine Aktionswiese mit Veranstaltungszelt und Attraktionen sowie Angeboten für die Teilnehmenden und ihre Familien. Kulinarische Spitze sind die mittlerweile legendäre Pasta-Party sowie das gemeinschaftliche Läufer-Frühstück, doch auch für weniger laufbegeisterte Besucher ist einiges an Köstlichkeiten geboten. Wer sich für den Marathon angemeldet hat, darf sich auf die bewährte Strecke aus 2019 freuen: Entlang des Kochers geht es Richtung Künzelsau und nach dem Überqueren der B19 hoch hinaus in die Weinberge. Die Läuferinnen und Läufer passieren das Ingelfinger Fass und die Duo-Marathon Wechselzone in Niedernhall, von wo aus die Strecke weiter durch Weißbach und Forchtenberg bis nach Ernsbach führt. Dort geht es auf der anderen Kocherseite zurück nach Forchtenberg und über die Firma Hornschuch in Weißbach schnellen Schrittes Richtung Ziel in Niedernhall. Detaillierte Informationen rund um alle Strecken, Disziplinen und das Rahmenprogramm stehen online bereit! Die Teilnahme per App ist ebenfalls wieder möglich.

Wer bereits vorab die Strecke kennenlernen möchte, hat diese Chance beim Vorbereitungslauf am 20. August um 9 Uhr. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig. Gerade für Einsteiger ist das die perfekte Möglichkeit, in einer großen Gruppe zu laufen und sich trotzdem auf das eigene Tempo zu konzentrieren. Auch Verpflegungsstationen auf der Strecke sind für diesen Lauf wieder eingerichtet.

26. ebm-papst Marathon

Sa. 9 und So. 10. September, Niedernhall

ebmpapst-marathon.de

