27. ebm-papst Marathon in Niedernhall

Jedes Jahr kommen Sportbegeisterte aus aller Welt zur größten Laufveranstaltung in Hohenlohe. Über 3.000 Teilnehmer gingen im letzten Jahr an den Start. Mehr als 10.000 Zuschauer sorgten für die einmalige Atmosphäre in und um Niedernhall. Am 7. und 8. September ist es wieder soweit. Egal ob Laufanfänger, Hobbyläufer oder Athlet – der ebm-papst Marathon bietet zwölf Disziplinen für alle ­Altersgruppen und Leistungsstufen. Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf, über den Halbmarathon, den Staffel-Marathon bis zum (Duo-)Marathon – messen sich am Sonntag in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Neben einer persönlichen Startnummer findet jeder Teilnehmende, der seine Startnummer gut sichtbar im Bauchbereich getragen hat, ein persönliches Zieleinlaufbild. In den Disziplinen Marathon, Halbmarathon und 10-km-Lauf kommen die Pacemaker zum Einsatz und bringen die Läufer mit einer bestimmten Zeit ins Ziel.

Durch die vielen Kinderläufe, wie den Mini-Marathon auf einer Distanz von 4,2 km oder dem Bambini-Marathon auf 420 m, wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Angenommen werden alle Läufer-, Helfer- und Besucher-Kids ab drei Jahren. Ausgebildete Pädagogen spielen, malen und basteln mit dem Nachwuchs. Die Festwiese und das Veranstaltungszelt im Start-Ziel-Bereich sind das Zentrum zahlreicher Aktionen für Sportler und Besucher. Es gibt Spiel & Spaß für die ganze Familie, ein buntes Showprogramm zwischen den Siegerehrungen. Am Sonntag beginnt der Läufer-Gottesdienst um 8 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen viele Vereine aus der Region, die kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Am Samstag (18 bis 21 Uhr) findet im ebm-papst Zelt eine Pasta-Party statt. Alle Nudelgerichte sind für einen Eintrittspreis von 8 € inklusive. Die Pasta-Party ist für alle Teilnehmer sowie Begleitungen und Gäste zugänglich. Tickets können an der Abendkasse erworben werden. Seit nunmehr 25 Jahren ist ebm-papst Hauptsponsor des beliebten Laufs. 1999 stieg der Ventilatorenspezialist aus Mulfingen als Mitveranstalter bei dem vom Polizeisportverein Hohenlohekreis 1993 ins Leben gerufenen Hohenlohe-Marathon ein. Dieser hatte zuvor drei Mal stattgefunden. Beim ersten Event unter neuem Namen am 11. September 1999 gingen 432 Läuferinnen und Läufer an den Start. Heute sind es bis zu 4.000 Teilnehmende.

Damit die Eltern am Sonntag beim Marathon mitmachen -können, bietet ebm-papst die -Kinderbetreuung vor Ort an.

27. ebm-papst Marathon

Sa. 7. und So. 8. September, Niedernhall

www.ebmpapst-marathon.de