Das Lauf-Highlight in Hohenlohe: 27. ebm-papst Marathon

Jedes Jahr kommen Sportbegeisterte aus aller Welt zur größten Laufveranstaltung in Hohenlohe. Über 3.000 Teilnehmer gingen im letzten Jahr an den Start und mehr als 10.000 Zuschauer sorgten für eine einmalige Atmosphäre. Am 7. und 8. September 2024 ist es wieder soweit. Egal ob Laufanfänger, Hobbyläufer oder Athlet – der ebm-papst Marathon bietet zwölf Disziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsstufen. Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf, über den Halbmarathon, bis zum (Duo-)Marathon – messen sich am Sonntag in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Durch die vielen Kinderläufe wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Neben einer persönlichen Startnummer findet jeder Teilnehmende, der seine Startnummer gut sichtbar im Bauchbereich getragen hat, ein persönliches Zieleinlaufbild. Auf dem Festgelände wird den Zuschauern mit kulinarischen Köstlichkeiten und Showeinlagen außerdem ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Ein buntes Showprogramm zwischen den Siegerehrungen rundet das Rahmenprogramm ab. Für das leibliche Wohl sorgen viele Vereine aus der Region. Am Samstag findet unter anderem eine Pastaparty statt. Der Sonntag beginnt mit einem Läufer-Gottesdienst um 8 Uhr. Wer sich bis zum 30. Juni auf der Webseite www.ebm-papst-marathon.de anmeldet, erhält ein kostenloses Laufshirt. Bei Anmeldung nach dem 30. Juni gibt es das Laufshirt nur solange der Vorrat reicht. Seit nunmehr 25 Jahren ist ebm-papst Hauptsponsor des beliebten Laufs. 1999 stieg der Ventilatorenspezialist aus Mulfingen als Mitveranstalter bei dem vom Polizeisportverein Hohenlohekreis 1993 ins Leben gerufenen Hohenlohe-Marathon ein.

Sa. 7. und So. 8. September, Niedernhall, www.ebmpapst-marathon.de