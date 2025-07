28. ebm-papst Marathon, 13. und 14.09.25

Am 13. und 14. September 2025 findet in Niedernhall wieder eines der größten Laufevents der ­Region statt: der 28. ebm-papst Marathon, bei dem sich Hobbyläufer und Leistungssportler messen. Wie in den vergangenen Jahren läuten die Nordic Walker den sportlichen Start am Freibad in ­Niedernhall am Samstag, dem 13. September, ein. Sie gehen um 15 Uhr auf die Strecke. Es werden ­entweder 7,5 oder 12,5 Kilometer gelaufen. Im Anschluss startet der Freizeitlauf für Jedermann. Bei dem 5-Kilometer-Lauf steht der Spaß im Vordergrund und jeder ist willkommen – ob jung oder alt, mit oder ohne Beeinträchtigung, erfahrener ­Sportler oder Lauf-Neuling. Wer sich die fünf ­Kilometer zutraut und das besondere Gefühl beim Zieleinlauf erleben möchte, begibt sich ab 15.15 Uhr auf die Strecke.

Den Sonntag eröffnen die Marathon-, Duo-­Marathon- und Staffelmarathon-Läufer. Um 8.30 Uhr gehen die Läuferinnen und Läufer alleine, im Team oder im Duo die rund 42 Kilometer an. Für den Anstieg in die Weinberge werden die ­Läuferinnen und Läufer mit einer besonderen Aussicht über das Kochertal belohnt. Die Schnellsten werden nach rund zweieinhalb Stunden im Ziel-­bereich erwartet.

Zu diesem Zeitpunkt sind dann auch die Zehn-Kilometer-Läufer (Start um 9.05 Uhr) und die Halbmarathonläufer (Start um 9.25 Uhr) unterwegs oder bereits im Ziel. Wer die Strecke vor dem Event ­testen möchte, kann am Vorbereitungslauf teilnehmen. Dieser findet am 17. August 2025 ab 9 Uhr am Sportgelände Niedernhall statt.

Doch nicht nur die Erwachsenen kommen beim ebm-papst Marathon auf ihre Kosten. Auch der Nachwuchs kann seine Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Ab 12.30 Uhr starten nacheinander die Kinderläufe (Mini-10er, Mini-Halbmarathon, Mini-Marathon sowie Bambini-Marathon). Die Handbiker warten um 14 Uhr auf den Beginn ­ihres Wettkampfs, eine Dreiviertelstunde später fällt der letzte Startschuss, und zwar für die Inline-Skater. Nach den unterschiedlichen Zieleinläufen finden im ebm-papst-Zelt die Siegerehrungen statt. Dazwischen gibt es ein buntes Showprogramm. Neben den sportlichen Highlights kann man auf der Marathonwiese so einiges erleben, denn auch dieses Jahr gibt es wieder an beiden Tagen allerlei Attraktionen und kulinarische Köstlichkeiten für die ganze Familie. Seit mehr als 20 Jahren ist ebm-papst Hauptsponsor des Laufs. 1999 stieg der ­Ventilatorenspezialist aus Mulfingen als Mitveranstalter bei dem vom Polizeisportverein Hohenlohekreis ins Leben gerufenen Hohenlohe-Marathon ein, der erstmals 1993 ausgetragen wurde.

Disziplinen:

Sa. 13. September:

15 Uhr: Nordic Walking (7,5 oder 12 km)

15.15 Uhr: Freizeitlauf

So. 14. September:

8.30 Uhr: Marathon, Duo-Marathon und Staffel-Marathon

9.05 Uhr: Zehn-Kilometer-Lauf

9.25 Uhr: Halbmarathon

12.30 bis 13.30 Uhr: Kinderdisziplinen

14 Uhr: Handbiker

28. ebm-papst Marathon, Sa. 13. und So. 14. September, Niedernhall, www.ebmpapst-marathon.de