3x3 Marktplatz-Open: Das sportliche Sommer-Highlight, 25. bis 27.07.25

Zwei absolute Top-Marken, die ab sofort gemeinsame Sache machen und direkt mit einem i-Tüpfelchen durchstarten: Das sportliche Aushängeschild der Barockstadt, die MHP RIESEN Ludwigsburg und die Pflugfelder Unternehmensgruppe kooperieren fortan maximal intensiv – und werden im Rahmen ihrer Partnerschaft die gemeinsamen Stärken miteinander verknüpfen, die Kräfte bündeln und sich für die Entwicklung des Basketballs einsetzen. Konkret heißt dies, dass die beiden Schwaben in diesem Sommer die 3x3 Marktplatz Open präsentieren und damit die Ludwigsburger Innenstadt sportlich mit einem Highlight versehen werden.

Das Ludwigsburg eine im besten Sinne basketballverrückte Stadt ist, ist längst kein Geheimnis. Nur während der langen Sommermonate musste man in der Barockstadt bisher auf ein großes Korbspektakel warten. Das ändert sich in diesem Sommer. Pflugfelder Unternehmensgruppe präsentiert in diesem Jahr das erste Mal die 3x3 Marktplatz Open. Damit erhält der ikonischste Platz der Stadt, neben Barock-Weihnachtsmarkt, Venezianischer Messe und Marktplatzfest auch ein sportliches Highlight, das in diesem Jahr den Auftakt zu einer mehrjährigen Projekt-Serie bilden soll. Gemeinsam mit der Stadt Ludwigsburg, dem Basketballverband Baden-Württemberg e.V. und weiteren Projektpartnern wird im Zentrum der Stadt über drei Tage hinweg der 3x3-Basketball im Mittelpunkt stehen. Auf vier Courts und flankiert von diversen Food-Spots und Bars werden alle Ludwigsburger vom 25. bis 27. Juli auf ihre Kosten kommen – und all das kostenfrei.

»Das 3x3-Turnier ist mehr als nur Sport – es ist ein Ort der Vernetzung zwischen Generationen, Kulturen und Unternehmen aus Ludwigsburg. Damit bringen wir Menschen zusammen und schaffen Begegnungen über die Stadtgrenzen hinaus. Für uns als Pflugfelder ist das gelebtes Engagement direkt vor der Haustür und mitten im Herzen von Ludwigsburg. Wir können den ‚Tip-Off‘ kaum erwarten!«, frohlockt Julian Pflugfelder, geschäftsführender Pflugfelder-Gesellschafter. Die 3x3 Marktplatz Open werden einerseits ein sportlich-ambitioniertes Turnier mit sich bringen, das zum Mitmachen, Zusehen und Mitfiebern einladen, gleichzeitig aber auch viel Raum für Freizeit- und Hobbysportlern bieten wird. Die sportlichen Schwerpunkte werden am Freitag, Samstag und Sonntag unterschiedlich daherkommen – und auf alle Fälle sehr gut werden, während das Rahmenprogramm über drei Tage hinweg auf höchstem Niveau großartig wird. Informationen zum Turnier, dessen Titelträger neben einem vierstelligen Preisgeld auch einen Qualifikationsplatz für die deutschen Meisterschaften gewinnen kann, gibt’s ab sofort und fortlaufend auf der RIESEN-Website. Auch Markus Buchmann, 2. Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg, ist: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Pflugfelder Unternehmensgruppe und den gemeinsamen Startschuss für die 3x3 Marktplatz Open. Dieses neue Event bringt nicht nur urbanen Basketball auf höchstem Niveau mitten in unsere Stadt, sondern soll sich langfristig als fester Bestandteil unserer OffSeason etablieren. Die Verbindung von Sport, Stadtleben und Gemeinschaft ist für uns ein Herzensanliegen. Unsere Begeisterung für dieses neue Kapitel ist groß.«

3×3 Marktplatz Open, Fr. 25. bis So. 27. Juli, Marktplatz, Ludwigsburg, alle Infos: mhp-riesen-ludwigsburg.de/3x3-marktplatz-open, pflugfelder.de