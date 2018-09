4.Tretro in Sinsheim

× Erweitern Tretro

Am Wochenende fand im TECHNIK MUSEUM in Sinsheim, bei strahlendem Sonnenschein, die 4. TRETRO mit historischen Radrennrädern statt. Rund 150 Radsport-Begeisterte nahmen an der „Rudi Altig Gedächtnis-Tour“ durch den Kraichgau teil. Auf dem Marktplatz in Eppingen wurde eine Pause zur Stärkung eingelegt. Vor dem Start wurden die Radsportlegenden vorgestellt.

Folgende Asse waren anwesend: Willi Altig, Hartmut und Udo Bölts, Klaus Bugdahl, Ernst Claußmeyer, Lucien Didier, Reimund Dietzen, Dieter Durst, Jan van Eijden, Rainer Erdmann, Günther Haritz, Hans Holczer, Mario Kummer, Hanka Kupfernagel, Wolfgang Lötzsch, Paul Maué, Christian Meyer, Fritz Neuser, Algis Oleknavicius, Frank Ommer, Eduard Rapp, Wolfgang Renner, Bernd Rohr, Dieter „Eule“ Ruthenberg, Jens Schmitt, Harry Schmitz, Dieter Wagner, Jürgen Walter, Fabian Wegmann, Erik Weispfennig, Miriam Welte und Rolf Wolfshohl.

4. Tretro

Vor der Fahrervorstellung standen die Radsportasse den zahlreichen Fans für Autogrammwünsche zur Verfügung. Monique Altig, die Frau von Radsportlegende Rudi Altig, schickte die TRETRO-Teilnehmer am Sonntag um 12 Uhr auf die Rundreise durch den Kraichgau. Die Moderation übernahm der ehemalige Radrennfahrer Hans Kuhn, auch Radsportexperte Klaus Angermann war wieder in Sinsheim vor Ort. Während der Radtour fand auf dem Museumsgelände ein attraktives Rahmenprogramm statt. Kunstradweltmeister Jens Schmitt zeigte Radtricks und die Hochradfahrer vom RV 1888 Opel Rüsselsheim führten Hochrad-Demofahrten vor.

Die Radsportlegenden schauten sich bereits am Samstagabend gemeinsam einen Film über die Tour de France von 1972 an. Danach fand in Jockels-Rennradsammlung im Museum die »Legenden-Party« statt, an der auch Hermann Layher und Michael Walter vom Technik Museum teilnahmen. Die Idee zur TRETRO, die seit 2015 jährlich stattfindet, stammt von Rennradsammler Joachim „Jockel“ Faulhaber aus Kaiserslautern. Er präsentiert seit 2014 im Technik Museum in Sinsheim seine „Jockels Rennrad Sammlung“ mit vielen Rädern, Trikots und Accessoires vieler Radsportstars. Dort kann auch die Sonderausstellung über Rudi Altig besichtigt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tretro.de bzw. über das Technik Museum in Sinsheim unter www.technik-museum.de. Das Technik Museum in Sinsheim ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 19 Uhr.