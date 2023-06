75. Hohenloher Bergfest

Der Berg feiert: Im Rahmen des 75. Hohenloher Bergfest vom 14. bis 16. Juli 2023 findet der 17. H.U. Nepper Kinder-Cross Duathlon und der 3. Bergfest 11er Cup statt. Am Sonntag startet dann der 32. Förch Triathlon.

Das Bergfest wird am Freitag, 14. Juli um 19.30 Uhr mit Sportlerehrungen der Stadt Waldenburg eröffnet, umrahmt von Aufführungen durch die Abteilungen der TSG Waldenburg und der Rockband »AcoustasoniXs«. Einen Wettkampf wie die Großen absolvieren, das können die Kids der Jahrgänge 2009 bis 2017 am Samstag den 15. Juli.

Um 11 Uhr fällt der Startschuss für den 17. H.U.Nepper Kinder-Cross Duathlon. Eine Runde Laufen auf dem Sportgelände, dann ab mit dem Rad durch den Waldenburger Wald auf die Cross-Strecke mit abschließendem Lauf durch den Ziel-bogen am Sportplatz, das begeistert jedes Jahr nicht nur die teilnehmenden Kinder, sondern auch die an der Strecke stehenden Eltern, Großeltern und Zuschauer. Nach der Siegerehrung im Festzelt lässt auch dieses Jahr die großzügige Tombola die Kinderherzen wieder höherschlagen. Was sich in den letzten Jahren zur Tradition entwickelt hat, findet auch dieses Jahr wieder statt: Der Waldenburger 11er- Cup. Am Samstag, 15. Juli gegen 14 Uhr beginnt das 11-Meter-Turnier. Anmeldungen bitte an tsgwaldenburg.aktive@web.de. Die aktiven Fußballer freuen sich auf eine rege Teilnahme.

Bei »SNOW« geht es Samstagabend im Festzelt unter dem Wasserturm alles andere als kalt zu. Vielmehr gelingt es den Musikern von »SNOW« innerhalb kürzester Zeit, die Meute zum Kochen zu bringen. Die dynamische Band geht mit rasanten Outfitwechseln durch die gesamte Bandbreite der Party Hits. Egal ob aktuelle Dance Charts, Rock & Pop, Heavy Metal oder Schlager – »SNOW« schafft es immer, zusammen mit dem Publikum eine riesige Party zu feiern.

Beim Highlight auf dem Balkon Hohenlohes gibt es mit dem 32. FÖRCH Triathlon wieder Spitzensport auf Waldenburgs Höhen. Egal ob als Einzelstarter, Staffelteam oder auch Zuschauer, dieses einmalige jährliche Erlebnis am Sonntag, 16. Juli sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Der Startschuss fällt um 12.30 Uhr mit den Staffelteams am Neumühlsee. Die Einzelstarter legen um 13 Uhr los. Für alle gilt es, auf der 500-Meter-Schwimmstrecke, der 20-Kilometer-Radstrecke und der 5-Kilometer-Laufstrecke ihr Bestes zu geben. Die landschaftlich reizvolle Radstrecke, auf den ersten Kilometern sehr anspruchsvoll, stellt selbst einen gut trainierten Triathleten vor größere Herausforderungen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten der TSG Waldenburg zu ihrem 175-jährigen Bestehen biegen am 16. September auf die Zielgerade ein. Groß und Klein sind herzlich eingeladen, ab 11 Uhr auf dem Sportplatzgelände in Waldenburg einen unvergesslichen Familientag zu erleben. Neben einem »Ninja Parcours« wird es auch noch eine Spielstraße, ein Elfmeterduell gegen die Waldenburger Torhüter und weitere Aktivitäten geben.

75. Hohenloher Bergfest, Fr. 14. bis So. 16. Juli, Waldenburg, tsg-waldenburg.de