8. eXtreme run am 10. November in Sindelfingen-Magstadt

Am Samstag 10. November, 14 Uhr startet der 8. eXtreme run am Sportplatz in Magstadt: 10 Km lang geht es „über Stock und Stein“. Dabei ist auch der Läufer-Nachwuchs willkommen: Der Schülerlauf mit 2 Km Länge beginnt um 13 Uhr.

Für die Läufer und Läuferinnen heißt es dann wieder eins zu werden mit der Natur rund um den Sportplatz an den Buchen. Nicht nur Schnelligkeit, sondern vor allem Geschicklichkeit werden ihnen abverlangt.

Auf einer Strecke von 10 Km warten zahlreiche und spannende Hindernisse auf die Läuferinnen und Läufer. Wer hier trocken und sauber ins Ziel kommt hat definitiv Etwas falsch gemacht.

Die Strecke ist dieses Jahr etwas verändert worden, denn die Teilnehmer/innen müssen 3 Runden laufen. „Je mehr Hindernisse desto besser“ meint Organisator Axel Stahl.

Auch die Kleinen kommen natürlich nicht zu kurz. Um 13 Uhr starten die Schülerläufe über 2 Km.

Anmeldung ist bis Sonntag, den 5.11. online möglich.

Nachmeldungen dann vor Ort am 10.11. ab 11.30 Uhr.

Duschmöglichkeiten gibt es nach dem Lauf am Sportplatz an den Buchen, geparkt werden sollte bei der Festhalle.

8. eXtreme run in Magstadt – was, wann, wo:

Termin: 10. November 2018

Anmeldegebühr:

Voranmeldungen 20 € bis 05.11.18, Schülerläufe 5 €. Nachmeldegebühr +5 €

Startnummernausgabe: Samstag ab 11:30 Uhr Sportplatz an den Buchen in Magstadt

Wettbewerbe: eXtreme run 10 Km Lauf (ab Jhg. 2002), Schülerläufe 2 Km (Jhg. 2003 -2010)

Start/Ziel: Sportplatz an den Buchen in Magstadt

Parkmöglichkeiten: an der Festhalle in Magstadt

Weitere Informationen, Anmeldung und Teilnahmebedingungen gibt es unter

www.eventservice-stahl.de