8.Heilbronner Neckarcup 2022: Zurück zur Normalität

Nachdem der Neckarcup 2020 ausfallen musste und 2021 die siebte Auflage nur ohne Zuschauer stattfinden konnte, soll nun die achte Auflage des beliebten Tennisturniers vom 8. bis 14. Mai wieder unter normalen Umständen ausgetragen werden.

"Die vergangenen zwei jahre waren nicht einfach für uns", fasst Tom Bucher, verantwortlich für das Sponsoring bei der Firma C2B GmbH, zusammen. So hatte man nach dem Ausfall des Neckarcups durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 zwar im darauffolgenden Jahr ein Turnier veranstalten können, allerdings nur unter erschwerten Bedingungen. Der Wettkampf wurde ausschließlich online übertragen, Zuschauer waren aufgrund der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen nicht erlaubt. Nun will man mit der bevorstehenden achten Auflage vom 8. bis 14 Mai wieder allmählich in die Normalität zurückkehren. Darüber freut sich auch Turnierdirektor Metehan Cebeci: "Man merkt, was einem in den Pandemiejahren alles gefehlt hat."

Erneut werden in Heilbronn internationale Profi-Tennisspieler der vorderen Rangliste aufeinandertreffen. 32 Spieler werden auf dem Hauptfeld antreten - davon 23 Direktannahmen, 6 Qualifikanten sowie drei Wildcard-Plätze, die nach derzeitigem Stand noch nicht vergeben sind. Für das international hochkarätig besetzte ATP Challenger Turnier wurden bereits mehrere bekannte Namen bestätigt, darunter auch der Sieger des Neckarcups 2018, Rudi Moleker. Neben den Turnieren ist nach derzeitigem Stand auch wieder ein Rahmenprogramm in Form des traditionellen Neckarcup Festivals geplant. Hier wird unter anderem Live-Musik von Bands wie Perfect Heat oder Blacky & Friends sowie Comedy-Kabarett von Aydin Isik und eine Closing Party mit DJ Rocco geplant. Am Samstag, 7. Mai haben Zuschauer zudem die Gelegenheit, bei den Open Doors den Profis beim Training zuzusehen.

Trotz der Erleichterungen durch die wegfallenden Einschränkungen haben auch die Veranstalter des Neckarcups mit den erheblichen Preissteigerungen in der Wirtschaft zu kämpfen. Trotzdem sei es dank insgesamt 119 Partnern und Sponsoren möglich, ein Turnier auf dem Level der Zeit vor der Pandemie auszutragen: "Wir wollen immer weiter nach vorne gehen und uns jedes Jahr weiterentwickeln", erklärt Tom Bucher. Einer der Hauptsponsoren ist Dr. Hörtkorn Versicherungsmakler. "Das ist eine der tollsten Sportveranstaltungen der Region, da muss man einfach dabei sein", so Hörtkorn. "Wer da nicht hingeht, ist selbst schuld."

Trotz erhöhter Kosten wurden die Eintrittspreise für den Neckarcup 2022 nicht angepasst: Das Tagesticket kostet 15 Euro, für die Halbfinal- und Finalrunden kostet der Eintritt 20 Euro. Zusätzlich unterstützen die Veranstalter Geflüchtete des Ukraine-Kriegs mit Freikarten. Die Beteiligten stehen in den Startlöchern, jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen, so Cebeci. Und Tom Bucher fügt hinzu: "Für den Spitzensport in Heilbronn ist der Neckarcup unheimlich wichtig. Das Turnier, das wir hier über die Jahre aufgebaut haben, spricht sich auf der ganzen Welt herum und wird immer bekannter. Heilbronn braucht Events wie den Neckarcup."