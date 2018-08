DFB-Elf testet in Sinsheim gegen Peru

× Erweitern Foto: Joachim Mell DFB Elf gegen Österreich Ohne Messt Özil geht es in den ersten Test nach der WM

Am 9. September ist die Fußball-Nationalmannschaft zu Gast in Sinsheim. Das Löw-Team testet in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena gegen Peru. Das Ziel des Abends lautet dabei Wiedergutmachung für das WM-Desaster im Sommer.

Der 27. Juni 2018: ein rabenschwarzer Tag für den deutschen Fußball! Das schmerzliche Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM in Russland – besiegelt durch eine bittere 0:2-Niederlage gegen Südkorea. Dunkle Gewitterwolken zogen über Jogi Löw auf ... doch das reinigende Donnerwetter blieb bislang größtenteils aus. Mesut Özil als Bauernopfer und ein allerdings nur wenig gebückter Gang nach Canossa von Jogi Löw zu den Vertretern der Bundesliga und den Oberen des DFB – ansonsten scheint das Motto eher »Alles auf Anfang« statt »Generalüberholung« bei der Nationalmannschaft zu lauten.

»Der Teilnehmerkreis sprach der sportlichen Leitung der Nationalmannschaft unter der Verantwortung von Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff das volle Vertrauen für die weitere Arbeit und entsprechende Unterstützung aus«, hieß es offiziell von DFB-Seite aus nach dem »Krisengipfel«

Anfang September startet nun die Versöhnungstour von Jogi Löw mit den deutschen Fußballfans. Der Startschuss fällt am 6. September mit der Nations-League-Premiere gegen Weltmeister Frankreich in München. Drei Tage später steht am Sonntag, den 9. September, um 20.45 Uhr, ein Testspiel gegen Sinsheim auf dem Plan. »Wir freuen uns sehr darüber, dass sich das DFB-Präsidium für unsere WIRSOL Rhein-Neckar-Arena als Spielort entschieden hat. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft wird das ein tolles Fußball-Ereignis für alle Fans in unserer Region und gleichzeitig eine schöne Möglichkeit für Sinsheim, sich abermals als toller Gastgeber zu präsentieren«, kommentierte Frank Briel, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, den Zuschlag für das Länderspiel.

Der Test gegen Peru in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena ist der letzte Termin für die National-Elf im Jahr 2018, bevor die UEFA am 24. September den Ausrichter der EURO 2024 verkündet. Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel äußerte sich zu dem Länderspiel in Sinsheim: »Natürlich wollen wir in beiden Heimspielen vor der Vergabe der EURO 2024 noch einmal eine gute Visitenkarte abgeben und der UEFA zeigen, wie fußballbegeistert, gastfreundlich und weltoffen wir sind.«

Sportlich sollte die Aufgabe für das neuformierte und vor allen Dingen hoffentlich neu motivierte Team von Bundestrainer Jogi Löw lösbar sein – auch wenn das Team aus Peru bei der WM mit dem 2:0-Sieg gegen Australien einen Achtungserfolg verbuchen konnte. Sollte sich Peru jedoch ebenfalls als Stolperstein entpuppen, kann man für Jogi Löws Zukunft als Nationaltrainer dann wohl endgültig schwarz sehen