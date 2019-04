Weinkönigin Julia Böcklen läuft beim Trolli mit

× Erweitern Trolli 2019 Bei der Pressekonferenz im Audi Forum: Weinkönigin Julia Böcklen, Bürgermeisterin Agnes Christner, Holger Braun, Gustav Jenne vom Leichtathletikverband Kreis Heilbronn sowie Matthias R. Kirchner, Geschäftsführer von Teusser-Löwensteiner Mineralbrunnen. Holger Braun von der Heilbronn Marketing GmbH präsentiert ein spezielles Marathon-Kühltuch, das Arctic Ice Towel.

In diesem Jahr klappe es hoffentlich endlich, freut sich Julia Böcklen bei der Pressekonferenz zum Trollinger Marathon im Audi Forum Neckarsulm. »Seit meiner Kindheit kenne ich den Trollinger Marathon«, sagt die Württembergische Weinkönigin.

Seit 2011 laufe sie regelmäßig Marathons. Doch beim Trolli sei immer etwas dazwischen gekommen. »Letztes Jahr habe ich mir kurz vorher einen Zeh gebrochen.«

Ohne Krönchen

Am 5. Mai nun will die Studentin zusammen mit ihrem Freund an den Start gehen und den Halbmarathon »unter zwei Stunden« schaffen. »Aber ich laufe ohne Krönchen« kündigt die 25-Jährige aus Eppingen schon einmal an und verrät, dass sie am liebsten in den Weinbergen trainiert. Apropos: Wenn man schon mal die Gelegenheit habe, bei einem Marathon auch leckeren Wein zu trinken, dann werde sie sicherlich ein paar Schlückchen des Roten trinken.

× Erweitern Weinkönigin Trolli PK Weinkönigin Julia Böcklen will in diesem Jahr den Halbmarathon laufen - mit Freund, aber ohne Krönchen - und den Trollinger am Wegesrand probieren. Links das neue Trollinger Marathon Shirt.

Ansonsten gibt es wieder Wasser und Isotonisches vom Sponsor Teusser-Löwensteiner Mineralbrunnen sowie garantiert Alkoholfreies von Krombacher an der Laufstrecke.

21 Grad und Sonne

Als »Wetterfee« prognostiziert Holger Braun, Projektleiter Sportevents der Heilbronn Marketing GmbH, für das Trolli-Wochenende perfekte Startbedingungen: 21 Grad und Sonne. »Rund 7400 Läufer aus 54 Nationen haben sich bisher angemeldet«, kommt er zu den harten Fakten. Darunter Spitzenläufer wie Richard Schumacher, Marco Diehl und Kay-Uwe Müller. Bei den Frauen dürften Katja Wölfl (Neckarsulmer Sport-Union) beim Halbmarathon und Bettina Englisch vom Teusser-Team beim Marathon ganz vorne beim Audi e-tron Führungsfahrzeug mitlaufen.

Liebes-Marathon

Premiere als Ehepaar haben Bettina und Nikolaos Tsemperlis: Nach dem Zieleinlauf machte er ihr im letzten Jahr sportlich-romantisch einen Heiratsantrag. Sie sagte Ja. Nun startet also der Ehe-Marathon.

Familientag

Auch 927 Kinder wollen starten. »Es war eine sehr gute Entscheidung, die Kinder- und Jugendläufe auf den Samstag zu legen«, findet Torsten Scholze von den Volksbanken Raiffeisenbanken. Er läuft selber mit und freut sich über das steigende Interesse am MiniTrolli. »Es gibt Grundschulen, da haben sich 70 Prozent der Schüler angemeldet.« Dem langjährigen Sponsor liege vor allem daran, »dass selbst Kinder, die nicht so sportaffin sind, Spaß an dem Lauf finden«, erklärt Scholze. Und da seien die Kindergärten, Schulen und natürlich die Eltern als Ideengeber gefragt. »Wir könnten mittelfristig 1500 Kinder aus der Region erreichen«, ist sich Scholze sicher. Und: Rund um die Läufe von 800 Metern, 1,5 und 3 Kilometern Länge gibt es ein buntes Familienprogramm.

Startschuss

Am Samstag, 4. Mai 2019, werden ab 12 Uhr die Startnummern ausgegeben. Ab 16 Uhr beginnt für die Sechs- und Siebenjährigen der erste Lauf in der Badstraße bis zum Frankenstadion. Es folgen um 16.20 Uhr die Kids ab acht Jahren. Die Jahrgänge 2004-2009 können zwischen einer Distanz von 1,5 und 3 Kilometern rund ums Stadion wählen. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren starten um ca. 17 Uhr und laufen zwei Runden, also 3 Kilometer.

Am Sonntag, 5. Mai 2019, werden die Startunterlagen am Frankenstadion ab 7.00 Uhr ausgegeben. Den Startschuss für den Marathon um 8.45 Uhr sowie für den Halbmarathon um 10.15 Uhr gibt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel zusammen mit dem Heilbronner Käthchen. Die Walker machen sich um 11 Uhr auf den schönen Weg durch die Weinberge. Nachmeldungen sind noch an dem Wochenende möglich.

Parksituation, Sperrungen und Verkehr

Die Polizei rechnet damit, dass alle Trollinger-Teilnehmer auf der Theresienwiese und in der Theresienstraße parken können - trotz Buga. Sollte es trotz der recht frühen Startzeiten dennoch voll werden, werde man Buga-Besucher nach Wohlgelegen umleiten. An 20 Punkten entlang der Strecke wird die Polizei den Laufweg sichern und den Verkehr stoppen, so zum Beispiel an der B 27 bei Talheim. Immer, wenn es eine Lücke im Lauffeld gibt, wird der Verkehr dann durchgewunken. sg

Infos über die Läufe und die Party am Rande gibt es unter www.trollinger-marathon.de