Allianz MTV hat Titel fest im Blick

Stuttgarts schönster Sport hat mit der spanischen Außenangreiferin Maria Segura Pallerés und der bulgarischen Mittelblockerin Mira Todorova die letzten beiden Positionen im Kader erfolgreich und hochklassig besetzt. Der Deutsche Meister von 2019 baut weiterhin, neben einem internationalen Team, auf eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielerinnen. Nach dem Abschluss der Kaderplanung hat Coach Giannis Athanasopoulos schon knapp drei Monate vorm Neustart der Liga eine starke Mannschaft gefunden, die erneut auf Titeljagd gehen kann.

Am 3. Oktober, so sieht es der aktuelle Rahmenterminplan des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) vor, soll es endlich wieder los gehen mit der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Schon knapp drei Monate vor dem Neustart hat Sportdirektorin Kim Renkema in enger Absprache mit Head-Coach Giannis Athanasopoulos einen Kader zusammengestellt, der sich nicht scheuen muss, seine Meisterambitionen offen auszusprechen.

Auch wenn nach dem abrupten Saisonende erst einmal große Unsicherheit bei allen Verantwortlichen herrschte, begann die Führungsriege des Allianz MTV Stuttgart rund um Athanasopoulos, Renkema und Geschäftsführer Aurel Irion schnell damit, für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen zu planen. Schon Anfang April wurde mit der Verlängerung von Kapitänin und Leistungsgarantin Krystal Rivers ein mehr als deutliches Zeichen gesetzt, in welche Richtung es bei der neuen Kaderplanung gehen sollte. Auch in der kommenden Saison soll in der SCHARRena wieder ein international hochwertiger, offensiver Volleyball zu sehen sein.

Jede gute Offensive braucht aber auch eine herausragende Defensive um wirklich glänzen zu können. Vor allem auf dieser Position war ein Neuzugang nach dem Abgang der besten Mittelblockerin der vergangenen Saison Martina Samadan, die die neue Saison in Italien bestreiten wird, dringend nötig. Mit Mira Todorova wurde eine würdige Nachfolgerin gefunden. Die 1,87 Meter große Bulgarin kommt vom Schweizer Topclub Volero Zürich an den Neckar. Der Ligaprimus aus der Schweiz konnte im letzten Jahr auch international durch einen hervorragenden dritten Platz der Volleyball Champions League auf sich aufmerksam machen.

Vor allem ihre große Erfahrung sei der ausschlaggebende Punkt bei der Verpflichtung gewesen, erklärt Kim Renkema: »Wir wollten unbedingt wieder eine Spezialistin für einbeinige Angriffe, und das ist Mira. Darüber hinaus werden wir mit Mira eine Mauer im Block haben, die eine unglaubliche Blockhöhe von drei Meter mit sich bringt. Auch ihr Stammplatz in der Nationalmannschaft spricht für sich und ihre Qualität.«

Und auch im Außenangriff setzt Stuttgarts schönster Sport im nächsten Jahr voll auf Erfahrung. Die 27-jährigen Maria Segura Pallerés ist wie Athanasopoulos ausführt »eine sehr gute Allrounderin auf dieser Position. Sie wird unserem Team mit all ihrer Erfahrung auf und neben dem Feld weiterhelfen.« Die 1,85 Meter große Außenangreiferin gehört seit 2011 fest zum Kader der spanischen A-Nationalmannschaft. Nach dem Abgang von Celine van Gestel war sie die »absolute Wunschkandidatin« von Renkema, die in Segura eine der stabilen Stütze für die kommende Saison sieht.

Mit diesen zwei Neuverpflichtungen im Gepäck, soll es auch in der kommenden Saison für die Stuttgarterinnen auf die Jagd nach dem Meistertitel gehen.

