Allianz MTV Stuttgart: Hochklassiger Vorbereitungscup

Die Europameisterschaft im Volleyball ist noch im vollen Gange, daher musste Stuttgarts schönster Sport zum Trainingsauftakt Anfang August noch auf einige Spielerinnen verzichten. Stuttgarts Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema freut sich über die EM im eigenen Land und für die Nominierung von Corina Glaab und Monique Strubbe, die künftig im Team des Deutschen Meisters Allianz MTV Stuttgart spielen werden: »Wir freuen uns sehr, dass wir mehrere Spielerinnen bei der EM dabei haben. Wir wünschen allen Spielerinnen und dem Staff viel Erfolg und freuen uns euch bald in Stuttgart zu begrüßen«.

Auch ohne die EM Teilnehmer gab es viele neue Gesichter zu bestaunen. Aus allen Himmelsrichtungen flogen und fuhren der erste Teil des Teams in Richtung SCHARRena. Angefangen vom Staff mit Headcoach Konstantin Bitter, Athletiktrainer Tim Stein, Co-Trainer Vitus Rasshofer sowie Vera Mulder, Ivana Vanjak und Jovana Mirosavljević. Ebenfalls mit an Bord des deutschen Meisters aus der vergangenen Saison Krystal Rivers, Roosa Koskelo, Michelle Schwerdtner (geb. Petter), Alexis Hart und Kapitänin Maria Segura sowie Co-Trainer Wojciech Kurczyński, Scout Andreas Bühler und Physiotherapeutin Chrissi Haimerl.

Neben einem ersten Kennenlernen standen unter anderem aber auch die Übergabe von Wohnungen, Fahrzeugen, Players Book, Schlüssel auf dem Programm. Und ganz wichtig: ein großer Berg an »hummel«-Textilien und Ausrüstungsgegenständen wurde verteilt. .

Nach der »Kleiderprobe« ging es dann direkt zum Olympiastützpunkt Stuttgart, wo die ersten Trainingseinheiten absolviert wurden, bevor es in den nächsten Tagen die Medizinchecks gab und die neuen im Kader sich zum ein Erkunden der Landeshauptstadt aufmachten.

Live erleben kann man das neue neues Team der Saison 2023/24 beim ersten öffentlichen Testspiel im Rahmen des hummel volleyball cups am Samstag, 9. September ab 16.30 Uhr in der SCHARRena. Neben Allianz MTV Stuttgart, kämpfen um den Vasas-Óbuda Budapest aus Ungarn, mit dem ehemaligen Stuttgarter Cheftrainer Giannis Athanasopoulos, sowie das Schweizer Top-Team Viteos NUC aus Neuchatel, welches 2023 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup gewonnen hat. »Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit unserem Ausrüster hummel wieder dieses erstklassige Turnier in Stuttgart mit drei europäischen Meistern austragen können. »Wir möchten den Fans das erste Kräftemessen nach einer langen Pause nicht vorenthalten und freuen uns sehr, dass die Vorbereitung mit dem hummel volleyball cup ein erstes Highlight mit sich bringt,« freut sich Stuttgarts Geschäftsführer Aurel Irion auf das erste von hoffentlich vielen Saisonhighlights.

hummel volleyball cup

Sa. 9. September,

16.30 Uhr: Viteos NUC Volleyball vs. Allianz MTV Stuttgart

19 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. Vasas-Óbuda Budapest

alle Infos, Tickets und Termine:

www.allianz-mtv-tickets.de