Bundesligist Allianz MTV Stuttgart startet 2018/2019 in der Qualifikation zur Champions League

Das Erreichen des Halbfinales im CEV-Cup in der vergangenen Saison war eine Sensation. Noch nie ist es Allianz MTV Stuttgart gelungen, so weit in einen internationalen Wettbewerb vorzustoßen! Dieses Ergebnis soll in der Saison 2018/2019 erneut geschafft, wenn nicht sogar übertroffen werden!

Der amtierende Vizemeister wird in der neuen Spielzeit in der Qualifikation für die Champions League an den Start gehen. Dank einem zusätzlichen finanziellen Engagement der Hauptsponsoren Allianz, SCHARR, Kärcher, Sparda-Bank und Dein Bus ist es möglich, die Qualifikation für den höchsten internationalen Wettbewerb auf Vereinsebene anzugehen. Ein Verzicht auf diese hätte gleichzeitig einen Absturz in den Challenge Cup zur Folge gehabt.

»Wir sind sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben uns diese Saison wieder international zeigen zu können«, erklärt Sportdirektorin Kim Renkema. »Gerade für die Spielerinnen ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Anreiz, Spiele auf allerhöchstem Niveau in Europa austragen zu dürfen. Wir wissen, dass dort schwere Aufgaben auf uns warten, aber wir sind bereit, an diesen Aufgaben zu wachsen und wer weiß, vielleicht können wir für die eine oder andere Überraschung sorgen. Wir sind sehr dankbar, dass wir solche Hauptsponsoren an unserer Seite haben, die uns dieses Abenteuer ermöglichen. Ohne sie wäre dies nicht.«

Der SSC Palmberg Schwerin ist als deutscher Meister automatisch für die Gruppenphase in der Champions League gesetzt. Pokalsieger Dresdner SC tritt im CEV-Cup an und auch die Ladies in Black konnten sich mit ihrem dritten Platz in der vergangenen Spielzeit einen Startplatz im Challenge Cup sichern. Somit sind vier von fünf Startplätzen in den internationalen Wettbewerben, die Deutschland zur Verfügung stehen, besetzt.

Über Allianz MTV Stuttgart

Allianz MTV Stuttgart ist »Stuttgarts schönster Sport«. Das Profi-Team spielt in der 1. Volleyball-Bundesliga der Frauen und ist Deutscher Pokalsieger 2011, 2015, 2017, VBL-Supercup Sieger 2016 und Deutscher Vizemeister 2015, 2016, 2017, 2018. Regelmäßig spielt Allianz MTV Stuttgart auch in den höchsten europäischen Clubwettbewerben wie der Volleyball Champions League oder dem Europapokal (CEV Cup). »Stuttgarts schönster Sport« setzt auch verstärkt auf Nachwuchsspielerinnen der eigenen Volleyball-Akademie. Heimspielstätte ist die SCHARRena Stuttgart in der Untertürkheimer Kurve der Mercedes-Benz-Arena. Der Zuschauerschnitt steigt seit Jahren kontinuierlich und liegt bei rund 2.000 Besuchern. Hauptpartner sind die Allianz, SCHARR, Sparda-Bank Baden-Württemberg, KÄRCHER und Eurowings. Weitere Informationen zu Allianz MTV Stuttgart: www.stuttgarts-schoenster-sport.de