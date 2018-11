Als der SV Waldhof noch in der Bundesliga mitmischte

× Erweitern Foto: fotolia.de © master1305 SV Waldhof Mannheim Es gab Zeiten, in denen der SV Waldhof Mannheim noch in der 1. Bundesliga mitmischte. Aber wann genau war das und warum sind diese Zeiten vorbei?

Der Aufstieg des Vereins in die 1. Liga im Jahr 1983

Seit 1907 gibt es den SV Waldhof Mannheim 07, wie er heute noch mit seinem Namen und den Farben Schwarz und Blau besteht. Viele Jahre nach der Gründung spielte der Verein in unteren Ligen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte der Aufstieg auf den zweiten Platz im Jahr 1947 in der 1945 neu eingerichteten Oberliga Süd. Hätte eine deutsche Meisterschaft stattgefunden, wäre der SVW damals schon für die Endrunde qualifiziert gewesen.

Erst Anfang der 70er Jahre, als der Verein sich in "Chio Waldhof 07" umbenannt und dafür 190.000 DM von der Firma Chio Chips erhalten hatte, begann langsam die Etablierung in der 2. Liga. Der Verein nannte sich zwischenzeitlich um in "SV Chio Waldhof 07" und schließlich wieder in "SV Waldhof Mannheim 07". Man bewegte sich im Mittelfeld der 2. Liga. 1981 endlich qualifizierte sich der Verein für die neue eingleisige 2. Bundesliga, indem man in den maßgeblichen Spielzeiten genügend Punkte erreicht hatte. Nach der Saison 1982/83 stand der SVW als Aufsteiger und somit als 36. Bundesligaverein seit der Gründung ebenjener Bundesliga fest.

Der bis heute als Legende geltende Trainer Klaus Schlappner und seine junge Mannheimer Mannschaft sorgten bereits von Anfang ihrer Zeit in der 1. Bundesliga an für bundesweite Furore. Die Unbeschwertheit des Vereins begeisterte Fußballfans auch über die Region hinaus. Bei Spielen auf heimischem Boden profitierten die Mannheimer von den überregional als euphorisch und stolz vereinsliebend bekannten Fans – der Heimvorteil, der übrigens auch statistisch bewiesen ist, war unverkennbar. In der zweiten Bundesligasaison 1984/85 verpassten die Mannheimer den UEFA-Pokal-Einzug alleine aufgrund der schlechteren Tordifferenz. In der Spielzeit 1985/86 konnte der SVW das Halbfinale des DFB-Pokals erreichen. In diesem unterlag die Mannschaft dem späteren Sieger FC Bayern München. Auch unter dem neuen Trainer Günter Sebert gelang in der Saison 1989/1990 noch ein guter Start in den Spielen der 1. Liga, allerdings verletzten sich nach und nach einige Stammspieler, sodass der Verein am Ende der Saison das erste Mal seit sieben Jahren in der 1. wieder in die 2. Bundesliga absteigen musste.

Die Energie der Mannheimer Fans

Obwohl der SVW es nun schon seit Längerem nicht mehr aus der Regionalliga heraus in die 3. Liga geschafft hat, stehen die Fans des Vereins immer noch hinter ihren "Monnemer Buben". Diese Fanliebe und die Treue, welche die Anhänger ihrem Verein halten, bestand allerdings nicht von Anfang an – was sich vor allem an den Zuschauerzahlen zeigt. So verzeichnete der SVW der Aufstiegssaison in die 1. Liga 1983/84 mit 26.982 Zuschauern zwar einen deutlich besseren Zuschauerschnitt als etwa der Pfälzer Ligarivale 1. FC Kaiserslautern mit nur 19.017 Zuschauern, doch sank der Schnitt des SVW in den folgenden Jahren kontinuierlich.

Erst 2010/2011 konnte am letzten Spieltag bei der Entscheidung um den ersten Tabellenplatz wieder ein echter Rekord gefeiert werden. Ganze 18.313 Zuschauer verfolgten das Fernduell gegen den FV Illertissen im Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Dies war die höchste Zuschauerzahl, die jemals bei einem Fünftligaspiel in Deutschland erreicht wurde. Den vormaligen Rekord hatte das Spiel des FC Sachsen Leipzig gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig mit 14.968 Zuschauern gehalten. Der SVW gewann das Spiel mit 6:0 womit er sich mit 83 Punkten und fünf Punkten Abstand zum zweitplatzierten FC Nöttingen die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Regionalliga sicherte.

Sicherlich wäre der SVW heute nicht da, wo er noch immer ist und bald vielleicht schon wieder sein wird, wenn seine Fans ihm seit einiger Zeit nicht treu zur Seite stehen würden. Allerdings geht mit Fußballfanliebe leider oft auch ein regelrechter Fanatismus einher, der nicht selten in Ausschreitungen endet, die sich auf konkurrierende Mannschaften, bzw. wiederum deren Anhänger richten. Gerade in den vergangenen Monaten nahmen diese Ausschreitungen neue Ausmaße an, die sich mitunter auch auf die Zukunft des Vereins und seiner Erfolge auswirken könnten.

× Erweitern Foto: fotolia.de © dima SV Waldhof Mannheim Fans des SVW sind für ihre Treue und die Stimmung, die sie machen bekannt. Allerdings kam es auch schon des Öfteren zu Ausschreitungen mit unschönen Folgen.

Folgen der Ausschreitungen

Schon im Juli 2018 wurde darüber berichtet, dass Fans sich über verschärfte Einlasskontrollen zu den Spielen des SVW beschwerten. Auf Facebook war zu lesen gewesen, wie zahlreiche treue Fans sich fassungslos zeigten: "Zum Spiel wurde ja schon alles gesagt... aber was da heut geboten wurde bei den Kontrollen, da fehlen mir echt die Worte. Wir gehen regelmäßig mit unseren 4 Kindern (Alter zwischen 6 Jahren und 1 Jahr) zum Waldhof. Aber das heute... meine Kinder wurden Alle! abgetastet. Selbst der Kleine, der in einer Trage auf meinem Rücken war“. Nach den Fan-Ausschreitungen im Aufstiegsrückspiel gegen Uerdingen wurde der Stehplatzbereich in die Bereiche F-G-H und M-N-O verlegt; die Selbstverwaltung der Otto-Siffling-Tribüne wurde aufgehoben." Fans hatten daraufhin für den Erhalt der Tribüne in ihrer bisherigen Form protestiert, die Polizei hatte mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Neu sind nun Maßnahmen, die weitreichendere Folgen haben könnten. Das DFB-Bundesgericht hat Ende September 2018 entschieden, dem SVW Punkte aufgrund der Zuschauerausschreitungen abzuziehen. Achim Späth, Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts sagte zur Urteilsbegründung, dass das Ausmaß der Vorfälle beim Relegationsrückspiel so exorbitant gewesen sei, "dass in der Ahndung neue Wege beschritten werden müssen". Zwar lobte Späth die bereits erwähnten Maßnahmen (Einlasskontrollen, Tribünen-Änderung) der Mannheimer gegen künftige Ausschreitungen, der Punktabzug habe aber Bestand.

Der SVW versteht die Strafe allerdings nicht, bzw. hält er sie für ungerechtfertigt. So sagte Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp: "Wir haben das zur Kenntnis genommen, dass wir gelobt, gelobt, gelobt wurden für unsere Arbeit. Das war aber glaube ich ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen, da mit Inhalten gegen den Punktabzug vorzugehen." Warum Spieler für das Fehlverhalten der Fans bestraft würden verstehe Kompp nicht. Er halte diese Maßnahmen für falsch und werde auf Grundlage eines Formfehlers prüfen, ob wir vor das ständige Schiedsgericht gegangen werden muss oder ob man vor das Landgericht Frankfurt gehen könne.

Die Maßnahme stellt tatsächlich eine der härtesten Maßnahmen gegen einen Verein seit Langem dar; Punktabzüge gab es in der Vergangenheit zudem meist nur für Verfehlungen im Lizenzierungsverfahren. Angesichts des Urteils des DFB muss nun die Frage gestellt werden, ob die DFB-Sportgerichtsbarkeit zukünftig vermehrt in den sportlichen Wettbewerb eingreifen wird. Der Konflikt zwischen Fans und Verband dürfte sich verschärfen, wenn derlei Strafen zur Regel werden sollten. DFB-Vize Rainer Koch hat bereits angekündigt, dass in der Regionalliga Bayern ab jetzt unter Umständen ebenfalls Punktabzüge beim Zünden von Feuerwerk erfolgen könnten.

Gescheiterte Versuche des Wiederaufstiegs und vermeintliche Ursachen

Warum der SVW es seit Ende der 80er nicht mehr in die 1. Liga geschafft und sogar eher ein permanenter Abstieg verzeichnet wurde, kann natürlich niemand genau sagen. Dennoch gibt es mehrere vermeintliche Gründe, die doch hervorstechen. Der wohl entscheidendste dieser Gründe: Die finanziell dauerhaft problematische Situation des Vereins. In den Jahren 1991/92 und 1992/93 scheiterte der SV Waldhof nur knapp dabei, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Mit der Saison 1994/95 wurde dann die neue Heimstätte, das Carl-Benz-Stadion, eingeweiht und man erhoffte sich damit auch, die inzwischen notwendig gewordene finanzielle Sanierung ermöglichen zu können.

Allerdings konnte der Verein erneut nicht aufsteigen und es zeichnete sich eine Führungskrise im Präsidium unter dem damaligen Präsidenten Wilfried Gaul ab. Es folgten häufige Trainerwechsel, einige Fehleinkäufen und persönliche Uneinigkeiten im Umfeld, sodass der SVW sportlich und finanziell immer mehr in eine Sackgasse geriet, die sich 1997 mit dem Abstieg in die Regionalliga manifestierte. In der Saison 1998/99 konnte der SVW zwar unter Trainer Uwe Rapolder wieder aufsteigen, die Sponsorengelder, die vor allem von der Firma Sportwelt kommen sollten, um den Verein wieder in die Bundesliga zu befördern, blieben aus, da die Firma Konkurs anmeldete.

Seit dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2001 sind die Erwartungen von Fans und Präsidium groß, Ruhe innerhalb des Vereins und der Führungsspitze herrscht allerdings, nach Meinung vieler, noch nicht. Und die Meinungen zur Zukunft des SVW gehen auseinander: Der Verein, seine Fans und treue Anhänger malen sich etwa mit dem neuen VIP-Turm und der Geschäftsstelle im Carl-Benz-Stadium gute Zukunftschancen aus. Der SVW-Geschäftsführer Markus Kompp erklärte zu den Plänen des Vereins: "Wir wollen mit der Erweiterung und Verbesserung unserer Hospitalitykapazitäten für unsere Partner attraktiv und ligaunabhängig wettbewerbsfähig bleiben. Darüber hinaus ist es für den Verein eine nachhaltige Investition in die Zukunft um die Attraktivität für unsere Partner weiter zu steigern. Mit einem ansprechenden Cateringkonzept soll das Netzwerken auf den dann insgesamt sechs Räumlichkeiten stärker in den Fokus rücken“. Kritiker wiederum sehen das Problem wo ganz anders. Der Sportjournalist Benedikt Niessen schrieb über den SVW für die Vice Sports, dass der Verein, wie andere Traditionsvereine auch, selbst Schuld an der Misere trage: "Fans und Verein leben seit Jahren in der Hoffnung und mit dem Anspruchsdenken irgendwann wieder oben zu spielen—schließlich gehört man da hin. Das ist Quatsch. Sie kämpfen wegen jahrelanger und selbstverschuldeter Misswirtschaft ums Überleben und sollten andere Ziele haben. Ein gewisser Dietmar Hopp unterstützte Waldhof auch immer wieder mit seinem Geld — sah aber keine Zukunft bei den Mannheimern."

Wie die Zukunft des SV Waldhof wirklich aussehen wird, ist ungewiss. Die Fans und der Verein jedenfalls bleiben optimistisch – und daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Solange jedenfalls, wie der Optimismus auch noch ein Realismus ist und nicht zur Utopie wird.