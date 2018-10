Andy Schmid verlängert bei den Rhein-Neckar Löwen

× Erweitern Andy Schmid Rhein-Neckar Löwen Bleibt länger bei den Löwen: Andy Schmid.

Spielmacher Andy Schmid hat seinen bis zum Sommer 2020 laufenden Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der Schweizer trägt seit 2010 das Trikot der Badener und ist mittlerweile als Kapitän aus dem Kader der Löwen nicht mehr wegzudenken. Der Weltklassespieler wurde zuletzt fünfmal in Folge zum besten Spieler der DKB Handball-Bundesliga gewählt und hat maßgeblich zur positiven Entwicklung der Rhein-Neckar Löwen in den letzten Jahren auf sowie abseits des Feldes beigetragen.

„Ich kann mir nicht vorstellen in meiner Karriere noch einmal ein anderes Trikot als das der Löwen zu tragen. Ich möchte meine aktive Karriere bei den Rhein-Neckar Löwen beenden“, so der 35-jährige Mittelmann, der im Sommer 2010 vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg zu den Löwen kam. „Großen Anteil an meiner Entscheidung trägt meine Familie. Sie muss sich wohlfühlen, damit ich Topleistung bringen kann. Dies ist bei den Löwen alles gegeben, deshalb war es für mich keine Frage, dass ich meinen Vertrag hier noch einmal verlängere“, so der Schweizer.

„Andy ist der Kopf unserer Mannschaft und eine der Identifikationsfiguren der Rhein-Neckar Löwen. Wir freuen uns, dass er mindestens bis zum Sommer 2022 unser Trikot tragen wird. Wir hatten sehr angenehme Gespräche und sind uns über die Vertragsverlängerung schnell einig geworden. Mit Andy als Spielmacher setzen wir in den kommenden Jahren auf der Rückraum Mitte auf bewährte Weltklasse. Gemeinsam haben wir noch viel vor“, kommentiert Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann die Vertragsverlängerung.

„Andy Schmid steht wie kein zweiter Spieler für die Entwicklung der Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Jahren. Er zählt nicht nur zu unseren absoluten Leistungsträgern, sondern auch zu den besten Angriffsspielern der Welt. Es ist sicher nicht selbstverständlich, dass ein solcher Spieler mindestens zwölf Jahre lang das Trikot eines Vereins trägt“, freut sich Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Badener über den langfristigen Verbleib des Spielers mit der Nummer 2 der Löwen.