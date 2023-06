Anmeldebeginn zum 26. ebm-papst Marathon in Niedernhall

Anmeldebeginn zum 26. ebm-papst Marathon

Aus aller Welt kommen Sportbegeisterte jedes Jahr zur größten Laufveranstaltung in Hohenlohe. Über 3.000 Teilnehmer gingen auch im letzten Jahr wieder an den Start und mehr als 10.000 Zuschauer sorgten für die einmalige Atmosphäre in und um Niedernhall. In diesem Ja

hr kommt jeder auf seine Kosten: Neben dem Live-Event vom 9. bis 10. September in Niedernhall ist auch die App zum Laufen auf der persönlichen Lieblingsstrecke wieder verfügbar. Neu ist in diesem Jahr ein Freizeitlauf über fünf Kilometer, der bereits am Samstag stattfindet. Ebenfalls am Samstag starten die

Nordic Walker:innen. Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf, über den Halbmarathon, bis zum (Duo-)Marathon – messen sich am Sonntag in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Aufgrund baulicher Maßnahmen am Büschelhof wird beim (Duo-)Marathon wieder die Strecke von 2019 gelaufen. Durch die vielen Kinderläufe wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Auf dem Festgelände wird den Zuschauern mit kulinarischen Köstlichkeiten und Showeinlagen außerdem ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Die Marathonwiese mit Spiel und Spaß für die ganze Familie öffnet in diesem Jahr an beiden Event-Tagen und bei der Laufmesse lässt sich das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Seit nunmehr 24 Jahren ist ebm-papst Hauptsponsor des beliebten Laufs. 1999 stieg der Ventilatorenspezialist aus Mulfingen als Mitveranstalter bei dem vom Polizeisportverein Hohenlohekreis 1993 ins Leben gerufenen Hohenlohe-Marathon ein. Dieser hatte zuvor drei Mal stattgefunden. Beim ersten Event unter neuem Namen am 11. September 1999 gingen 432 Läuferinnen und Läufer an den Start. Heute sind es bis zu 4.000 Teilnehmende. wol

Sa. 9. und So. 10. September, Niedernhall, www.ebmpapst-marathon.de