Anna Loerper beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Die Spielführerin der Handball-Nationalmannschaft der Frauen, Anna Loerper, hat heute ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Die 237-fache Nationalspielerin der SG BBM Bietigheim, wird am Mittwoch, 6. Juni, in der Münchner Olympiahalle gegen Polen ihr letztes Länderspiel bestreiten.

Der Aderlass in der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember in Deutschland war groß. Mit Lone Fischer, Friederike Gubernatis, Svenja Huber, Jenny Karolius, Isabell Klein, Katja Kramarczyk, Nadja Mansson, Anne Müller, Kerstin Wohlbold und Clara Woltering beendeten nicht weniger als 10 Spielerinnen des WM-Kaders ihre internationale Karriere. Nun kommt eine weitere Akteurin hinzu.

Spielführerin Anna Loerper wird sich künftig vollumfänglich auf ihre Ziele bei der SG BBM Bietigheim konzentrieren und beendet nach rund 13 Jahren ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft.

Anna Loerper blickt dankend zurück und mit Vorfreude voraus:

„Der Umbruch in der Nationalmannschaft nach der Heim-WM war enorm. Auch ich hatte mit dem Gedanken gespielt, dass die Heim-WM der Abschluss meiner Karriere sein könnte. Aber gerade bedingt durch den langfristigen Ausfall von Kim Naidzinavicius wollte ich der Mannschaft noch in der Qualifikation zur EM helfen. Dieses Ziel werden wir hoffentlich in der nächsten Woche gemeinsam erreichen.

Der letzte Auftritt im DHB-Trikot in München wird vor so einer Kulisse sicher sehr emotional. Aber ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können als mit so vielen Freundinnen gemeinsam verabschiedet zu werden. Ich bin sehr dankbar für 13 ereignisreiche Jahre im DHB-Trikot. Dem neuen Bundestrainer Henk Groener wünsche ich alles erdenklich Gute beim Aufbau einer neuen, schlagkräftigen Mannschaft. Die Ladies können sich sicher sein mit mir einen neuen großen Fan zu gewinnen“.

Am 14. Oktober 2005 feierte die gebürtige Kempenerin unter dem damaligen Bundestrainer Armin Emrich ihr Länderspieldebüt. Im Jahr 2007 gewann sie mit Deutschland die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Ihr größter Erfolg mit dem Deutschen Handballbund (DHB).

Zweimal, 2015 und 2016, wurde die 1,64 Meter große Spielmacherin zu Deutschlands Handballerin des Jahres gewählt.

Mit 237 Länderspielen ist Loerper die Spielerin mit den fünftmeisten Einsätzen für das DHB-Team. Lediglich Rekordspielerin Grit Jurack (306 Einsätze), Michaela Erler (285), Silvia Schmitt (245) und Anja Althaus (243) haben mehr Partien im Trikot des Deutschen Handballbundes bestritten.