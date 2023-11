Aufholjagd für die RED DEVILS

Ein schwerer Schockmoment, der tief saß: Der vierte Heimkampf der RED DEVILS gegen den KSV Köllerbach wurde noch vor Kampfbeginn von einem Skandal auf der Waage überschattet. Abdolmohammad Papi wog 50 Gramm zu viel, weshalb die Heilbronner nur acht Ringer stellen konnten. Die Statuten des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) greifen und das offizielle Endergebnis des Abends lautet 0:40. Cheftrainer Adam Juretzko und das Team um Eduard Popp sind noch immer geschockt. Es ist bereits der zweite Rückschlag für die RED DEVILS, die zuvor nach einem beispielhaften Saisoneinstand bei dem Rückkampf gegen Titelverteidiger Mainz die erste Niederlage hinnehmen mussten. Vor rund 300 Zuschauern unterlagen die Roten Teufel dem Meister mit 12:16. Die Folge: Der Sturz von der Tabellenspitze. »Rein vom Papier hätten wir als Sieger von der Matte gehen müssen, dass ist bitter«, so Juretzko »Die Niederlage tut unheimlich weh. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen gelandet und müssen in der Rückrunde alle weiteren Kämpfe gewinnen.« Ringer und Geschäftsstellenleiter Eduard Popp fügt hinzu: »Unsere Mannschaft hat ihre Schlüsselkämpfe im entscheidenden Moment abgegeben und somit zurecht verloren.« Nach dem Schockergebnis gegen den KSV Köllerbach kommt es nun in den letzten Kämpfen auf jeden einzelnen Punkt an. Dass die RED DEVILS noch lange nicht aufgegeben haben, zeigt der klare 24:7 Heimsieg gegen den KSV Witten, der in Heilbronn statt wie gewohnt in der Römerhalle dieses Mal in der Kreissparkasse Unter der Pyramide stattfand.

Auf heimischem Boden treffen die RED DEVILS im Dezember auf den ASV Urloffen. Wer dabei sein will, sollte bei Ticketpartner Diginights schnell zugreifen. Manchmal gibt es sogar VIP-Tageskarten zu gewinnen.

Termine Heimkämpfe

Sa. 9.12., 19:30 Uhr, ASV Urloffen, Römerhalle, Neckargartach

www.reddevils-heilbronn.de