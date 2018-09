Ausgefallener Heimkampf wird am 30.9. nachgeholt

× Erweitern Foto: Marcel Tschamke Red Devils Cornel Predoiu durfte sich nach nur 1:47 Minuten über seinen ersten Sieg in der Bundesliga freuen.

Der am 15. September ausgefallene Heimkampf der RED DEVILS Heilbronn in der Bundesliga Nordwest gegen den ASV Mainz 88 wird am Sonntag, 30. September 2018 um 17.00 Uhr nachgeholt. Damit dürfen sich die Ringerfreunde auf ein Doppel-Wochenende mit zwei Heimkämpfen in der Römerhalle gegen den RV Lübtheen (Samstag, 29.9. um 19.30 Uhr) und den ASV Mainz 88 (Sonntag, 30.9. um 17.00 Uhr) freuen. Die RED DEVILS Heilbronn bedanken sich bei den Verantwortlichen des ASV Mainz 88 für ihr großes Entgegenkommen bei der Terminfindung für diesen Ersatztermin!