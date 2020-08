Handball Proficlubs spielen Vorbereitungsturnier

Die Handballproficlubs aus Baden-Württemberg Rhein-Neckar Löwen, FRISCH AUF! Göppingen, TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, SG BBM Bietigheim und HSG Konstanz haben für die kommende Saisonvorbereitung ihr eigenes Vorbereitungsturnier ins Leben gerufen. An insgesamt fünf Spielorten wird das Turnier vom 30. August bis zum 13. September ausgetragen.

Namensgeber und Hauptsponsor des BGV Handball Cup ist die Unternehmensgruppe BGV / Badische Versicherungen mit Firmensitz in Karlsruhe. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je drei Mannschaften. Die ersten beiden Mannschaften beider Gruppen bestreiten die Halbfinalspiele. Die beiden drittplatzierten Teams spielen um Platz 5.

„Als Namensgeber des BGV Handball Cups freuen wir uns, dass wir die Proficlubs in Baden-Württemberg in der aktuell sehr herausfordernden Zeit bei der Rückkehr zum Spielbetrieb mit diesem Turnier unterstützen können“, so Professor Edgar Bohn, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe BGV / Badische Versicherungen. Die Vorrundenspiele des in dieser Form erstmals ausgetragenen Turniers finden in Stuttgart, Balingen und Göppingen statt. Neben der sportlichen Vorbereitung dienen die Spieltage den gastgebenden Vereinen ebenfalls als Testphase für ihr Hygienekonzept, was in Zukunft einen Bundesligaspielbetrieb mit Zuschauern ermöglichen soll. So sollen sämtliche Spieltage nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden mit Zuschauern absolviert werden. Über die genaue Zuschauerkapazität der einzelnen Spielorte sowie Informationen zum Kartenverkauf werden die Teilnehmer in Kürze informieren.

Die Halbfinalspiele und das Spiel um Platz 5 finden in der MHPArena Ludwigsburg statt, das Finale und das Spiel um Platz 3 steigen in der Stuttgarter Porsche-Arena. Über den Onlineauftritt des SWR werden sämtliche Spiele des BGV Handball Cup im Stream kostenfrei zu verfolgen sein. Das Finale am 13. September um 13:15 Uhr aus der Stuttgarter Porsche- Arena überträgt der SWR live im Fernsehen. „Livesport ist in Corona-Zeiten ein Luxusgut. Wir freuen uns auf diesen interessanten Piloten mit vielen regionalen Derbys und hoffen nach der langen Zwangspause viele Handballfans mit unserem SWR Sport-Livestreams und dem Finale im SWR Fernsehen ein besonderes Angebot zu machen“, so Harald Dietz, SWR Sportchef. „Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den anderen Handballproficlubs aus Baden-Württemberg rundum den BGV Handball Cup war und ist wirklich super. Durch die Austragung des Vorrundenspieltages in der SCHARRena sowie des Finalspieltages in der Porsche-Arena erhalten wir die Möglichkeit, unsere Hygienekonzepte bestmöglich zu testen“, berichtet Jürgen Schweikardt und schließt an: „Die Live-Berichterstattung des SWR von allen Turnierspielen ermöglicht es uns als Sportart nach knapp einem halben Jahr wieder, dass Handball online und im TV zu sehen sein wird.“

BGV Handball Cup 2020

Gruppe A:

Rhein-Neckar Löwen

TVB Stuttgart

SG BBM Bietigheim

Gruppe B:

FRISCH AUF! Göppingen

HSG Konstanz

HBW Balingen-Weilstetten

1. Spieltag, Sonntag, 30. August 2020 in Stuttgart (SCHARRena)

15:00 HSG Konstanz – HBW Balingen-Weilstetten

17:30 TVB Stuttgart – Rhein-Neckar Löwen

2. Spieltag, Freitag, 4. September 2020 in Balingen (Sparkassen-Arena)

17:30 SG BBM Bietigheim – TVB Stuttgart

20:00 HBW Balingen-Weilstetten – FRISCH AUF! Göppingen

3. Spieltag, Sonntag, 6. September 2020 in Göppingen (EWS Arena)

15:00 Rhein-Neckar Löwen – SG BBM Bietigheim

17:30 FRISCH AUF! Göppingen – HSG Konstanz

Halbfinaltag, Freitag, 11. September 2020 in Ludwigsburg (MHPArena)

15:00 Spiel um Platz 5

17:30 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

20:00 2. Gruppe A – 1. Gruppe B

Finaltag, Sonntag, 13. September 2020 in Stuttgart (Porsche-Arena)

13:15 Finale (live im SWR Fernsehen)

16:00 Spiel um Platz drei