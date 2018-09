Ballettschule von höchstem Niveau

× Erweitern Foto: Bettina Meister Balletstudio Royal

»Auf das klassische Ballett kann man in jeder Kunstform des Bühnentanzes zurückgreifen, sowie für die neuzeitigen Tanzstile. In allen weiteren Tanzformen, die die jungen Generationen geschaffen haben, sehen wir die Technik und die Basis des Balletts, die auch vieles an der Umsetzung des Tanzens einfacher macht«, beschreibt Inhaberin Denise Hammeley die Philosophie des Ballettstudio Royal.

Angeboten werden in dem 380 Quadratmeter großen Studio mit insgesamt zwei Ballettsälen ungefähr 40 Kurse mit dem Fokus auf klassischem Ballett und modernem Ballett. Der Ballettunterricht darf ab dem vollendeten dritten Lebensjahr besucht werden. Diese Kurse sind speziell für die Kleinsten so aufgebaut, dass sie spielerisch das Tanzen und die ersten Positionen und Bewegungen des klassischen Balletts erlernen. Es folgen Kurse in jeder Altersstufe bis zu den Profis. Dazu kommen noch Abend- und Wochenendkurse für Interessierte und Neugierige ohne jegliche tänzerische Vorkenntnisse.

× Erweitern Foto: Bettina Meister Balletstudio Royal 2

Ballett-Schülerin Lulu erzählt:

»Ballett bedeutet für mich mein Leben. Ohne Ballett kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen. Ich tanze überall und in jeder freien Minute. Und habe ich keinen Platz zum Tanzen, ist Ballett in meinen Gedanken. Ich stehe auf und denke sofort an Ballett. Ich habe auch das beste Ballettstudio der Welt: Das Ballettstudio Royal in Stuttgart. Ich kenne kein anderes Studio, das mit so viel Liebe und Professionalität alle Schüler mit ihrem Können unterstützt und fördert.«