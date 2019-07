Basketballturnier im Wertwiesenpark Heilbronn

× Erweitern Foto: Basketball Champions League. MHP Riesen Adam Waleskowski Vor allem in Halbzeit eins Ludwigsburgs Bester: Adam Waleskowski.

Am Samstag, 6. Juli, organisiert der Heilbronner Jugendgemeinderat für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren ein Basketballturnier auf den Plätzen im Wertwiesenpark.

Das Turnier findet in Kooperation mit den MHP Riesen Ludwigsburg und den Heilbronn Red’s statt. Ab 12 Uhr gibt es die Möglichkeit für ein Schnuppertraining mit dem Profispieler David McCray von den Ludwigsburger Riesen mit anschließender Autogrammstunde. Ab 13 Uhr beginnen die Vorrunden des Turniers. Dieses wird in zwei Altersklassen unterteilt: 14 bis 16 Jahre und 17 bis 21 Jahre. Gespielt wird in Teams von je drei Personen, eine vierte Person kann als Auswechselspieler angemeldet werden. Gegen 16 Uhr wird es ein Spiel zwischen den Red’s und den Riesen geben, welches etwa eine Stunde dauern wird. Anschließend wird das Finale des Turniers stattfinden. Die Gewinner erhalten Preise, die von den Ludwigsburger Riesen vergeben werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden können sich die Teams im Vorfeld auf der Internetseite der Ludwigsburger Riesen: Notwendig hierfür sind ein Mannschaftsname sowie ein Ansprechpartner mit Kontaktdaten. Pro Altersklasse können maximal 16 Teams am Turnier teilnehmen. Sollten am Turniertag noch Plätze frei sein, ist auch eine Anmeldung vor Ort möglich. Anmeldung unter: www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/index.php?id=154