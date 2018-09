Bayern wie gehabt – Champions League Aspiranten schwächeln

× Erweitern VfB Stuttgart 2018/19

Neuer Trainer, neues System, vor und während der WM schwächelnde Spieler – nicht wenige hatten die Hoffnung, dass man dem FC Bayern diese Saison die Meisterschaft eventuell strittig machen könnte. Mit Verlaub, es ist erst der zweite Spieltag gespielt. Dennoch ist nach den Punktverlusten der potenziellen Bayern-Jäger und dem souveränen Auftritt der Münchener in Stuttgart bereits ein weitgehend gemeinsamer Tenor á la „Die Meisterschaft wird wieder langweilig“ zu vernehmen.

Anwärter auf die Champions League Plätze wie Schalke oder Leverkusen stehen noch punktlos da, die Dortmunder haben nach dem 4:1 gegen Leipzig nun in Hannover Punkte gelassen und Leipzig konnte den bisher einzigen Punkt vor eigenem Publikum gegen Aufsteiger Düsseldorf ergattern. All diese Schwächen, bereits bevor Champions- und Euroleague zusätzliche Belastung erzeugen.

Dem VfB, bei dem die Bayern fast über 90 Minuten schalteten und walteten, wie sie wollten, droht der komplette Fehlstart. Nach Pokal-Aus in Rostock und null Punkten aus den ersten beiden Ligaspielen, ist ein Sieg beim badisch-württembergischen Derby eigentlich schon Pflicht. Allerdings sind die Breisgauer nach zwei Niederlagen ihrerseits in derselben Situation und müssen ebenfalls unbedingt Punkten. Die Enttäuschung beim VfB ist insofern groß, war man doch nach der Rückrunde der letzten Saison und dem 4:1 Sieg am letzten Spieltag bei den Bayern euphorisiert und konnte die Aufbruchstimmung förmlich spüren. Umso stärker wiegen nun die Dämpfer in Pokal und Liga. So akzeptabel eine Niederlage gegen den Rekordmeister auch ist, so erschreckend war die komplette Chancenlosigkeit des VfB – speziell in der Offensive.

Die TSG Hoffenheim ist, wie erwartet, der vorderste Verein aus der Region. Nach dem Sieg gegen Freiburg stehen drei Punkte zu Buche und die Niederlage vom ersten Spieltag in München dürfte verdaut sein. Interessant wird die Frage nach der Hoffenheimer Stabilität, wenn mit der Champions League die Dreifachbelastung losgeht. Spielidee und die Auftritte der letzten Zeit sprechen unter den Teams aus Baden-Württemberg klar für die Kraichgauer. Gegen Freiburg konnte man, durch das Drehen des Spiels nach Rückstand, Mentalität und Charakter beweisen und das, obwohl man mitten im Spiel mehrere Verletzte auswechseln musste. Man scheint in Hoffenheim also auch in der Breite einen guten Kader zur Verfügung zu haben, was in wenigen Wochen zweifellos notwendig sein wird.

Bei allen Vertretern der Region scheint eines sicher: Spannung ist nach der Länderspielpause garantiert.