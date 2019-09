Spitzensport, Comedy & Livemusik - Boxgala "Kultur im Ring" am 21.09. in Heilbronn

Was lange nur als Idee in den Köpfen der Verantwortlichen der Boxabteilung des SV Heilbronn am Leinbach kreiste, wird nun in die Realität umgesetzt! Am 21. September findet zum ersten Mal die Boxgala "Kultur im Ring" in der Römerhalle in Heilbronn-Neckargartach statt.

Die Veranstaltung soll mit ihrer Kombination aus Kampfsport, Musik und Show als neues Erlebnis in der Heilbronner Sportwelt etabliert werden.

Untermalt von Comedy mit Sascha Straub und Livemusik von Armando Sarowny erwarten sie 16 knackige Boxfights, bei denen einige der besten deutschen Amateurboxer gegen Mitglieder der ukrainischen Nationalmannschaft in den Ring steigen werden. Erstmals bekommen auch die Top-Athleten aus dem SVHN-Nachwuchs die Möglichkeit, sich vor eigenem Publikum zu präsentieren. Einer, der wie sie seine Ausbildung in der Boxschule von Alexander Seel genossen hat, bestreitet den sportlichen Höhepunkt des Abends: Slawa Spomer wird in seinem achten Profikampf versuchen den achten Sieg einzufahren.