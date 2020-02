Bronzemedaille gibt Selbstvertrauen

Julika Funke vom Fecht-Club Würth Künzelsau belegt Platz drei beim U20-Weltcup in Dormagen

Am Ende eines langen Wettkampftages steht es im Halbfinale des U20-Weltcups in Dormagen zwischen Julika Funke und Benedetta Taricco (Italien) 14 zu 14. Der letzte Treffer entscheidet über den Einzug ins Finale. Nach dem »Allez« des Obmanns greifen beide Fechterinnen an, im letzten Moment pariert die Italienerin den Hieb von Funke und setzt den entscheidenden Treffer zum 15-14. Wenig später gewinnt sie dann das Turnier mit einem 15 zu 9 gegen die Amerikanerin Tartakovsky.

»Ärgerlich, dass ich das Gefecht nach 14-12 Führung noch verloren habe« so Funke im Anschluss. Der Frust über die Niederlage hielt sich allerdings in Grenzen, denn die 19-Jährige konnte sich zurecht über ihr bestes Saisonergebnis und die Bronzemedaille beim mit 139 Teilnehmerinnen aus über 25 Nationen stark besetzten Turnier freuen. Bundestrainer Pierre Guichot war von dieser Leistung sichtlich angetan: »Natürlich ein sehr gutes Ergebnis für Julika! Zu Beginn dieser Saison hat ihr ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt und sie blieb unter ihrem Niveau. Aber sie hat im Training besser und härter gearbeitet und hat heute ihre Aggressivität wiedergefunden und war auch mental stark, um mit dem Druck eines Heimweltcups gut umzugehen.«

× Erweitern Heinz Zaunbrecher Siegerehrung

Und auch Funke selbst war mit ihrer Leistung sehr zufrieden. »Ich habe mich von Gefecht zu Gefecht gesteigert. Das macht Mut und gibt mir Selbstvertrauen für die nächsten Turniere.« Auf dem Weg ins Halbfinale eliminierte Funke unter anderem im Viertelfinale die Weltranglistenzweite Yoana Ilieva aus Bulgarien mit 15-13 und zeigte dabei ihre ganze Klasse. Die anderen Künzelsauer Fechterinnen konnten sich nicht im Vorderfeld platzieren. Lisa Gette verzichtete nach ihrer im Oktober erlittenen Verletzung aus Vorsichtsmaßnahme noch auf den Wettkampf, wird aber in Kürze auf die Planche zurückkehren.

Für Funke sowie Madeleine Becker, Vienna Stapf, Fanny Straub und Christine Weber geht es bereits kommendes Wochenende nach Plovdiv. Dort findet der letzte U20-Weltcup vor den Europameisterschaften statt. Auch wenn Funke bereits für die EM in Porec qualifiziert ist, wird sie nicht lockerlassen und versuchen, auch in Plovdiv eine vordere Platzierung zu erreichen.