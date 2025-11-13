Bundesliga Update: Dominante Bayern und Sorgen im Keller

Der November ist da und die Bundesliga-Saison 2025/26 ist bereits in vollem Gange. Nach den ersten neun Spieltagen zeichnet sich an der Spitze ein klares Bild ab. Der FC Bayern München dominiert die Liga bisher nach Belieben. Mit neun Siegen aus neun Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis stehen sie unangefochten auf Platz eins. Es scheint, als ob die Meisterschaft auch dieses Jahr nur über die Münchner entschieden wird.

Doch direkt dahinter hat sich ein starker Verfolger etabliert. RB Leipzig, unter dem neuen Trainer Ole Werner, spielt eine Rekordsaison. Mit 22 Punkten haben die Leipziger ihren besten Start in der Vereinsgeschichte hingelegt und am letzten Wochenende Verfolger Stuttgart im direkten Duell mit 3:1 besiegt. Diese klare Trennung an der Spitze ist interessant. Viele Fans diskutieren bereits die Meisterschaftschancen. Borussia Dortmund hält sich auf dem dritten Platz, konnte aber nicht ganz die Konstanz der beiden Top-Teams zeigen.

Bundesliga Spitzengruppe und Sorgenkinder

Die Dominanz der Bayern wurde am 1. November besonders deutlich. Im Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen ließ der Rekordmeister nichts anbrennen und gewann klar mit 3:0. Leverkusen, das selbst gut in die Saison gestartet war, hatte an diesem Tag keine Chance. Die Bayern wirken stabil, und Harry Kane trifft weiter wie am Fließband.

Während sich Bayern, Leipzig, Dortmund und auch der VfB Stuttgart oben festgesetzt haben, herrscht bei einigen Traditionsvereinen bereits früh in der Saison große Unruhe. Besonders bei Borussia Mönchengladbach und dem 1. FSV Mainz 05 ist die Lage ernst. Beide Teams finden sich tief im Tabellenkeller wieder und konnten im gesamten Oktober kaum Punkte sammeln. Für Gladbach steht am kommenden Wochenende das wichtige Derby gegen den 1. FC Köln an, das bereits als "Krisengipfel" bezeichnet wird. Auch bei Aufsteiger St. Pauli und in Heidenheim sieht es düster aus.

Die deutschen Teams im Europapokal

Auch international war Anfang November einiges los. In der neuen Ligaphase der Champions League stand der vierte Spieltag an. Borussia Dortmund musste am Dienstag bei Manchester City antreten. Es war ein frustrierender Abend für das Team von Niko Kovac. Obwohl der BVB lange Zeit viel Ballbesitz hatte, wirkte das Team ideenlos. Trainer Pep Guardiola schien den BVB-Trainer taktisch "ausgecoacht" zu haben, und City gewann am Ende verdient.

Eintracht Frankfurt erlebte ebenfalls einen schweren Abend. Die Mannschaft von Dino Toppmöller musste in der hitzigen Atmosphäre von Neapel antreten. Es war ein kampfbetontes Spiel, bei dem die Eintracht zwar gut dagegenhielt, sich aber schwertat, offensiv Akzente zu setzen. Für die deutschen Teams ist das Erreichen der K.o.-Runde in diesem neuen, größeren Format kein Selbstläufer.

Abseits des Platzes sorgte der FC Bayern für Gesprächsstoff. Auf der Jahreshauptversammlung am 2. November wurde zwar ein neuer Rekordumsatz für die AG von 978 Millionen Euro vermeldet, doch Analysten sehen bei den Einnahmen aus Sponsoring und Spielbetrieb eine Stagnation im Vergleich zur internationalen Konkurrenz.