Cape-Epic-Teilnehmer Tim Feinauer – Rückblick und Ausblick

Im März nahm Tim Feinauer aus Untermünkheim-Enslingen am renommierten Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika teil und belegte den 16. Platz. Nun gibt der Radsportler ein Update über aktuelle Ereignisse und zukünftige Pläne: »In den letzten Monaten ist einiges passiert. Doch das wichtige zuerst: Ich konnte meine Knieprobleme vollends auskurieren und habe keinerlei Beschwerden mehr. Beim Bundesligarennen in Saalhausen am 22. Mai konnte ich einen starken 7. Platz einfahren. Zwei Wochen später beim Bundesligarennen in Gedern lief es ähnlich gut; ich belegte den 8. Platz.

Hochmotiviert startete ich in die finale Vorbereitungsphase für den absoluten Saisonhöhepunkt, die deutschen Meisterschaften am 19. Juni. Im Nachhinein habe ich dort wohl etwas zu viel ins Training investiert und war deshalb nicht bei 100 % meiner Leistungsfähigkeit. Das Ziel, einen Platz unter den Top Ten, habe ich leider um einen Platz verpasst. Zwei Wochen später beim 5. Lauf der deutschen Bundesliga wollte ich es wieder etwas ruhiger angehen und konnte mit einem 8. Platz auch wieder an meine Leistung anknüpfen. Aktuelle habe ich einige rennfreie Wochen und bereite mich mit langen Grundlagenausfahrten auf die zweite Saisonhälfte vor.

Aktuell bin ich 6. in der Bundesliga Gesamtwertung vor dem Finale im September. Das Ziel Platz 5 ist aber in Reichweite. Des Weiteren liegt der Fokus auf dem Weltcup in Italien (Dolomiten) sowie den deutschen Marathon Meisterschaften. Sponsorentechnisch hat sich leider noch nichts ergeben. Um an Events im Ausland teilzunehmen bin ich aber auf diese angewiesen, da ich das alleine finanziell nicht stemmen kann.«