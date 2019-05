Challenge Frauenlauf am 18. Mai

Am Samstag, 18. Mai, findet im Rahmen des Triathlon-Wochenendes der hep Challenge Heilbronn unter dem Motto »Laufend helfen« der Challenge Frauenlauf der Soroptimist International (SI) statt.

Der Frauenlauf wurde im Jahr 2004 aus der Taufe gehoben und wird nun schon zum 16. Mal in Folge durchgeführt. Start ist um 16.30 Uhr in der Oberen Neckarstraße auf Höhe des Theaterschiffs. Die Strecke führt entlang des Neckars und durch den Wertwiesenpark. Entlang der Strecke werden Orientierungshilfen und Getränke angeboten. Ein Radfahrer fährt voraus, ebenso begleitet ein Radfahrer die letzten Teilnehmerinnen.

Zieleinlauf ist in der Badstraße. Am Lauftag werden am SI-Stand in der Unteren Neckarstraße ab 10 Uhr die Startunterlagen ausgegeben. Nachmeldungen sind bis 15 Uhr möglich.

Die Anmeldebestätigung zum Challenge Frauenlauf gilt auch als Fahrschein für das Verkehrsnetz der HNV (Heilbronner Nahverkehrsbetriebe). Das heißt, dass alle Teilnehmerinnen jeweils drei Stunden vor und nach der Veranstaltung kostenlos mit Stadtbahn und Bus reisen können.

Unter allen Teilnehmerinnen wird eine Dauerkarte für die Bundesgartenschau verlost. Der Erlös aus den Startgeldern kommt sozialen Projekten in Heilbronn und der Region zugute. Viele Projekte und Einrichtungen, die sich für Kinder und Frauen einsetzen, haben in den vergangenen Jahren schon davon profitiert.

Info und Anmeldung ab sofort unter https://goo.gl/g5rQ9W

Weitere Info unter www.frauenlauf-heilbronn.de