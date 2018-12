Daniela Sämmler will im Jubiläumsjahr das Triple

× Erweitern Foto: James Mitchell Daniela Semmler

Noch ist es 2018, aber die zehnte Ausgabe der hep CHALLENGE HEILBRONN powered by Audi im Jahr 2019 wirft bereits ihre Schatten voraus. Ganz aktuell darf sich das Organisationsteam der Challenge freuen, mit der Meldung von Daniela Sämmler aus Darmstadt, eine der Top Triathletinnen Deutschlands am 19. Mai begrüßen zu dürfen.

Mit weiteren Profis laufen aktuell die Gespräche über deren Teilnahme, Sämmler kann sich schon jetzt auf den Start in Heilbronn freuen: „Nicht nur, weil ich das Rennen in den letzten beiden Jahren gewinnen konnte, verbinde ich viele schöne Momente mit der Veranstaltung. Vor allem dank der selektiven, anspruchsvollen Radstrecke und der großartigen Stimmung beim Laufen durch die Innenstadt zählt die Challenge Heilbronn zu meinen absoluten Lieblingsrennen. Speziell in diesem Jahr hat mir der Sieg viel Selbstvertrauen für die restliche Saison gegeben.“ Sämmler gewann nach Heilbronn unter anderem die Langdistanz der Challenge Roth mit neuer deutscher Bestzeit.

Nun hofft sie im Jubiläumsjahr auf den Titel-Hattrick: „Die Möglichkeit auf das „Triple“ reizt mich natürlich besonders und ist schon jetzt Motivation für die anstehende lange Vorbereitung auf die neue Saison.“

Neben Sämmler haben bereits mehr als 1.500 weitere Triathletinnen und Triathleten gemeldet und damit fast so viele, wie 2018 insgesamt angetreten sind. Mit der neuen Radstrecke seit 2018 und der erneuten Austragung der Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz im Jahr 2019, liegt Heilbronn weiterhin hoch im Kurs bei den Sportlerinnen und Sportlern. „Was für ein großartiger Teilnehmerzulauf und Bestätigung unserer Arbeit,“ freuen sich die Macher der hep CHALLENGE HEILBRONN powered by Audi, die Gebrüder Kai und Rik Sauser. „Das Rennen zu 10 Jahren Triathlon #mitteninderstadt wird ein würdiges Jubiläum werden, davon sind wir schon jetzt überzeugt!“

Weitere Informationen und die Online-Anmeldung stehen unter www.challenge-heilbronn.de zur Verfügung.