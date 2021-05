Das macht die Riesen so stark

Die Hauptrunde der BBL Saison 2020/21 ist nun Geschichte und die MHP Riesen Ludwigsburg gehen als Top-Seed in die Playoffs – der Heimvorteil ist damit also gesichert. Mit einer der besten Spielzeiten der Vereinsgeschichte und ohne Heimniederlage haben die Ludwigsburger die Konkurrenz aus München oder Berlin erfolgreich hinter sich gelassen. Jetzt wollen sowohl Fans als auch Verantwortliche natürlich noch mehr. Wir schauen vor dem Beginn der Playoffs, was die Riesen so stark macht.

Konstanz trotz Umbruch

Bereits im vergangenen Jahr überraschten die Ludwigsburger mit einem starken 2. Platz zum Saisonende. In den Playoffs mussten sie sich erst dem späteren Meister Alba Berlin geschlagen geben. Und auch wenn man in der Sommerpause mit Khadeen Carrington, Nick Weiler-Babb, Marcos Knight und Thomas Wimbush die vier besten Schützen der Vorsaison ziehen lassen musste, konnte Coach John Patrick, der kürzlich ebenfalls bis 2023 verlängerte, seinen wichtigsten Mann für die ungewisse Saison halten: Jaleen Smith. Auch der Point Guard hätte wechseln können, entschied sich allerdings für einen Verbleib – mit Erfolg.

Jaleen Smith ist der Dreh- und Angelpunkt

Jaleen Smith war auch schon in der vergangenen Saison eine wichtige Säule bei den Riesen, doch in dieser Spielzeit hat der Point Guard noch einmal mehr Verantwortung übernommen. In MVP-würdiger Manier hat er die Riesen auf Platz 1 geführt. Dabei ist er nicht nur der Topscorer seiner Mannschaft, sondern führt als Floor General auch die Defense an. Für Trainer John Patrick ist die Frage nach dem Spieler der Saison klar: „Für mich ist er ohne Frage der Liga-MVP“, so der Riesentrainer. Rund 33,5 Minuten stand Smith in dieser Saison durchschnittlich auf dem Parkett. Aber auch Wohlfarth-Bottermann und Co. gehören zu den Führungsspielern einer einzigartigen Saison.

Wie geht es mit Smith weiter?

Was ist für die Riesen in den Playoffs möglich?

Ehe es allerdings in die Vertragsgespräche geht, stehen erst einmal die Playoffs an. Hier scheinen die Riesen trotz der starken Regular Season immer noch unter dem Radar zu fliegen. Der Mannschaft dürfte keine Probleme damit haben, dass Alba oder München aufgrund der starken internationalen Auftritte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Allerdings braucht man sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken. Die Tugenden der physischen Spielweise und aggressiven Verteidigung ist wie gemacht für die Playoffs. Dank des Top-Seeds können die Riesen zudem auf den Heimvorteil bauen. In der ersten Runde geht es zunächst gegen die Brose Baskets.

Wir drücken den Riesen auf jeden Fall fest die Daumen für eine erfolgreiche Post-Season.