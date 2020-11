Das tun Hoffenheim und Stuttgart für das Klima

Sport erfüllt in der Gesellschaft eine wichtige Funktion. Das gilt insbesondere für den Fußball. Die Sportart verbindet Menschen verschiedenster Nationen, Hautfarben und Kulturen. Der Fußball ist sich seiner verbindenden Kraft und Vorbildfunktion bewusst. Das erkennt man auch an den zahlreichen gesellschaftlichen Engagements der Bundesliga-Clubs. Vor allem in Zeiten von Klimadebatte, Fridays for Future und Co., gehen die deutschen Proficlubs voran und beweisen ein geschärftes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Das gilt insbesondere auch für die Clubs aus der Moritz-Region. Wir schauen, welche Maßnahmen Hoffenheim und Stuttgart für den Klimaschutz ergreifen.

Der VfB setzt auf Nachhaltigkeit

Der VfB Stuttgart ist zurück in der ersten Liga. Dem Selbstverständnis nach gehört der Club auch dort hin. Seit jeher steht der VfB für eine herausragende Nachwuchsarbeit. Hier werden auch jede Menge Talente aus der Region gefördert. Doch Nachhaltigkeit wird beim VfB nicht nur in Sachen Kaderausrichtung großgeschrieben, sondern auch beim Klimaschutz. Stuttgart hat zusammen mit sechs anderen Bundesligavereinen an der sustainClub Nachhaltigkeitszertifizierung teilgenommen. Im Zuge dessen haben sich die Clubs auf die Fahnen geschrieben, in den drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und CSR-Nachhaltigkeitsmanagement stetige Entwicklung vorzuweisen. Die Leitlinien für nachhaltiges Handeln werden beim VfB unter dem Motto VFBfairplay zusammengefasst. Dazu gehört neben sozialen Engagements natürlich auch eine Reduzierung des CO²-Fußabdruckes.

Hoffenheim als ökologischer Vorreiter

Auch der andere Verein aus der Moritz-Region, die TSG Hoffenheim, engagiert sich im Klimaschutz. Mit der Errichtung der „Klima-Arena“, einem Diskussions- und Erlebnisraum zum Thema Klimaschutz- und Wandel, wurde die Umwelt ins Zentrum gestellt. Die TSG geht hier mit zahlreichen Innovationen voran. So bestehen die Autogrammkarten aus Graspapier, welches aus dem Rasenschnitt des Stadions hergestellt wird, eine Photovoltaikanlage speist den Strombedarf und Wasserflaschen sowie Pfandbecher bestehen aus recyceltem Kunststoff. Zudem hat der Verein die Zukunftsstrategie „TSG ist Bewegung“ vorgestellt, in deren Rahmen der Verein klimaneutrales Wirtschaften umgesetzt hat. Die eigenen CO2-Emissionen gleicht der Verein durch eine Zusammenarbeit mit dem WWF GoldStandard Projekt aus. Damit gehören die Kraichgauer zu einem der ersten komplett klimaneutralen Profifußball-Clubs. Auch wenn die sportliche Tabellenführung wieder abgegeben werden musste, ist Hoffenheim immer noch Klima-Spitzenreiter.

Wann wird die Bundesliga komplett klimaneutral?

In Bezug auf Klimaneutralität geht Hoffenheim also voran. Aber auch andere Bundesligisten wie der 1. FC Köln wollen in Zukunft eine ausgeglichene CO2-Bilanz vorlegen. Langfristig gesehen soll der gesamte Ligabetrieb klimaneutral laufen. Nach Aussage von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ist dies auch keine Utopie: „Es ist kein Mirakel, einen Bundesliga-Klubs klimaneutral zu stellen. Schritt für Schritt. Es ist auch finanzierbar. Und es nützt auch der Reputation. Denn grün sollten alle sein, nicht nur Werder Bremen“, so der Minister gegenüber Deutschlandfunk. Dass Müller Werder Bremen als Beispiel nennt, liegt nicht nur an der Trikotfarbe. Wie Betway Sportwetten in einem Bericht über die Nachhaltigkeit der Bundesligisten zeigt, verfügt das Weserstadion die größte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage Europas. Damit kann Werder Bremen nicht nur den eigenen Energiebedarf decken, sondern auch noch hunderte andere Haushalte mit Strom versorgen.

Während freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Stadionticket oder Mehrwegbecher bei der Getränkeausgabe fast schon obligatorisch sind, müssen in Zukunft Maßnahmen wie Solaranlagen auf den Stadiondächern oder Naturschutz-Projekte zum Ausgleich der eigenen Emissionen zum Standard in der deutschen Bundesliga werden. Immerhin sollte der Fußball mit seiner gesellschaftlichen Vorbildfunktion vorangehen.