Mannschaftsfoto-SG-BBM Saison 2018/19

Anpfiff für eine neue Saison Bundesliga-Handball in Bietigheim – in diesem Jahr gar doppelt: die Männermannschaft der SG BBM Bietigheim-Bissingen feierte unlängst den Aufstieg in die Beletage des deutschen Handballs und hofft auf einen erfolgreichen Ausgang der »Mission Klassenerhalt«, die Damen der SG BBM setzen hingegen zum großen Wurf an und hoffen möglichst auf eine Neuauflage der Glanz-Saison 2016/2017 mit dem erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Der ganz große Wurf kann gelingen: in der Vorbereitung präsentierte sich das Team von Cheftrainer Martin Albertsen stark. Der amtierende Deutsche Vizemeister der Frauen überzeugte zuletzt im zweiten Teil seiner Saisonvorbereitung beim hochkarätig besetzten Elek Gyula Cup in Budapest. Erst im Finale unterlag die Bietigheimer Sieben dem Gastgeber FTC-Rail Cargo Hungaria knapp mit 21:22. Auch wenn das Finale verloren wurde, war man auf Bietigheimer Seite nicht unzufrieden. Die beiden Spiele haben dabei einmal mehr unterstrichen, dass man auf dem gewünschten sportlichen Weg ist. Torhüterin Dinah Eckerle wurde außerdem als beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Auch Cheftrainer Martin Albertsen zog eine positive Bilanz zu dem Vorbereitungsturnier: »Es war eine super Leistung der gesamten Mannschaft, wobei ich ausnahmsweise die Defensive um meine beiden Torhüterinnen Valentyna Salamakha und Dinah Eckerle loben möchte. Sie haben einen tollen Job gemacht. In der Offensive müssen wir noch konzentrierter im Abschluss sein. Das war zwar „gut“, aber um „sehr gut“ zu sein, müssen wir in den nächsten Wochen noch intensiv arbeiten. Nichts desto trotz bin ich sehr zufrieden mit meinen Spielerinnen.«

Am 12. September fällt dann auch endlich der Startschuss für die neue Saison der Handball-Bundesliga Frauen (HBF). Nach den schweißtreibenden Wochen der trainingsintensiven Saisonvorbereitung ist dann der TSV Bayer Leverkusen in der Sporthalle am Viadukt zu Gast. Anwurf ist um 19.30 Uhr. SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen freut sich bereits auf die neue Spielzeit und den neuen Kader mit den Neuzugängen Dinah Eckerle (Thüringer HC), Daniela Gustin (Randers HK), Laura van der Heijden (FTC Hungaria) und Kim Braun (Bayer Leverkusen): »Unser Urlaub war sehr schön und nach der langen letzten Saison notwendig. Jetzt sind alle Akkus wieder aufgeladen und wir gehen mit viel Elan ans Werk. Wir haben eine großartige Mannschaft und wollen in der neuen Saison einiges erreichen.« Auch der schwedische Neuzugang Daniela Gustin (schwedische Nationalspielerin, Rechtsaußen) hoff auf eine erfolgreiche Saison: »Ich freue mich, wieder in Deutschland zu spielen. Bietigheim ist ein toller und ambitionierter Verein. Mir gefällt vor allem auch die Art und Weise, wie die Mannschaft Handball spielt.«