Der große Ratgeber für Fußballausrüstung: Worauf Spieler jeder Leistungsstufe achten sollten

Weltweit gesehen gehört Fußball auf jeden Fall zu den beliebtesten Sportarten. Hierbei spielt die Ausrüstung immer eine wichtige Rolle bei der Leistungsfähigkeit, beim Komfort und bei der Sicherheit. Das gilt unabhängig davon, ob es um das Kicken in der Freizeit mit Freunden, im Amateurverein oder doch auf höherem Niveau geht.

Hierbei geht es nicht nur um Trikots oder Fußbälle, denn auch Fußballschuhe, Schienbeinschoner und funktionale Sportbekleidung spielen bei der Auswahl der Ausrüstung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wer die eigene Ausstattung bewusst auswählt, kann damit die eigene Leistung auf dem Feld positiv unterstützen und gleichzeitig auch das Verletzungsrisiko reduzieren. Im weiteren Verlauf dieses Artikels beschäftigen wir uns näher mit der Frage, worauf es bei moderner Fußballausrüstung tatsächlich ankommt.

Die Bedeutung von hochwertigen Fußballschuhen

Beim Fußball gehören Fußballschuhe auf jeden Fall zu den wichtigsten Bestandteilen der Ausrüstung. Schließlich sorgen Fußballschuhe für einen guten Kontakt zwischen Spielfeld und Spieler und diese beeinflussen außerdem Ballkontrolle, Stabilität und Beweglichkeit.

Wenn man neue Fußballschuhe kaufen will, dann sollten Spielerinnen und Spieler bei der Auswahl auf verschiedene Kriterien achten. Berücksichtigt werden sollte zunächst einmal der Untergrund, auf dem in der Regel gespielt wird. Schließlich werden etwa für Hallenböden, Hartplätze, Kunstrasen oder Naturrasen Fußballschuhe mit ganz unterschiedlichen Sohlenkonstruktionen benötigt.

Mindestens genauso entscheidend ist bei Fußballschuhen die allgemeine Passform. Denn durch zu enge Fußballschuhe können schnell schmerzhafte Druckstellen entstehen, während zu große Schuhe den Halt negativ beeinflussen können. Für einen dauerhaft perfekten Sitz empfehlen Experten, Fußballschuhe immer mit entsprechenden Sportsocken anzuprobieren und schon bei der Anprobe vor allem auch im Fersenbereich auf ausreichende Stabilität zu achten.

Abgesehen vom Tragekomfort spielen bei Fußballschuhen ebenfalls die Materialeigenschaften eine entscheidende Rolle. Moderne Fußballschuhmodelle bestehen immer öfter aus leichten Synthetikmaterialien, wie man auch bei der Weltmeisterschaft sieht. Wobei klassische Fußballschuhe aus Leder weiterhin ihre Fangemeinde haben und für ihre gute Anpassungsfähigkeit geschätzt werden.

Schienbeinschoner werden bei der Ausrüstung oft unterschätzt

Viele Fußballspieler legen vor allem großen Wert auf die Schuhe und die Bedeutung und Wichtigkeit von Schienbeinschonern wird dagegen oftmals unterschätzt. Dabei gehören Schienbeinschützer beim Fußball sogar zu den Ausrüstungsgegenständen, welche bei offiziellen Fußballspielen sogar vorgeschrieben sind. Diese Schützer sollen die empfindlichen Schienbeine bestmöglich vor Zusammenstößen, Tritten und anderen Belastungen während des Spiels schützen. Moderne Schienbeinschützer überzeugen mit einer hohen Schutzwirkung bei niedrigem Gewicht und stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung. Bei den Schonern ist es wichtig, dass diese während des Tragens nicht verrutschen und diese aber gleichzeitig die Bewegungsfreiheit nicht einschränken.

Den Komfort mit funktionaler Bekleidung erhöhen

In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen und Ansprüche an Sportbekleidung stark verändert und sind deutlich größer geworden. In der Vergangenheit setzen Fußballer in erster Linie auf Sportbekleidung aus robusten Materialien. Heute sind Dinge wie Funktionalität und Tragekomfort deutlich mehr im Fokus.

Durch den Einsatz von atmungsaktiven Stoffen bei funktionaler Sportkleidung soll unter anderem die Körpertemperatur durch einen schnelleren Feuchtigkeitstransport besser reguliert werden. Besonders während Fußballspielen bei hohen Außentemperaturen und bei intensiven Trainingseinheiten kann Funktionskleidung einen nicht zu unterschätzenden Unterschied machen.

Grundsätzlich spielt bei der Auswahl geeigneter funktionaler Kleidung auch die jeweilige Jahreszeit eine entscheidende Rolle. Denn in den Wintermonaten werden beispielsweise lange Trainingshosen, spezielle Thermoshirts oder Handschuhe für die Spieler benötigt, während im Sommer eher luftdurchlässige und leichte Funktionskleidung gefragt ist.

Die perfekte Ausrüstung für Torhüter

Torhüter haben besondere Anforderungen an die benötigte Ausrüstung. Neben klassischen Bestandteilen wie Torwarttrikot, Torwarthose und den Fußballschuhen spielen hochwertige Torwarthandschuhe eine entscheidende Rolle.

Gute Torwarthandschuhe erleichtern durch eine hohe Griffigkeit das Fangen und Festhalten des Balls. Zusätzlich bieten hochwertige Torwarthandschuhe einen wichtigen Schutz für die Handgelenke und die Finger eines Torwarts. Durch unterschiedliche Haftschaumvarianten und verschiedene Schnittmuster können Torhüter sich individuell angepasste Handschuhe auswählen, die perfekt zu Spielbedingungen und den eigenen Vorlieben passen.

Ergänzend greifen zahlreiche Torhüter gerne auf gepolsterte Unterziehbekleidung oder Hosen zurück, weil man damit besser Verletzungen bei hartem Bodenkontakt und Hechtsprüngen vermeiden kann. Besonders bei harten Spielfelduntergründen kann der Komfort durch solche zusätzliche Kleidung deutlich verbessert werden.

Mit Trainingsequipment die individuelle Entwicklung fördern

Abgesehen von der zweifellos wichtigen Spielausrüstung gewinnt auch das persönliche Equipment immer mehr an Bedeutung. Immer mehr Spieler machen neben dem reinen Mannschaftstraining zusätzlich individuelles Training, um beispielsweise Koordination, Kondition, Schnelligkeit oder auch die eigene Technik zu verbessern. Hierfür werden unter anderem Reaktionsbälle, Koordinationsleitern, Widerstandsbänder und Trainingshütchen eingesetzt.