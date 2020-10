Der Stunt Scooter ist in den Skateparks angekommen

In den letzten Jahren haben es die sogenannten Freestyle Scooter oder auch Stunt Scooter geschafft, sich im Stunt-Sport zu behaupten und erfreuen sich heute großer Beliebtheit. Das heißt, der Scooter ist mittlerweile nicht mehr nur auf der Straße als Fortbewegungsmittel sehr beliebt.

Anders als beim klassischen City-Roller steht hier, wie der Name schon vermuten lässt, nicht das schnelle Vorankommen im Vordergrund, sondern die Möglichkeit, mit dem Gerät Stunts und Tricks ausüben zu können. Zahlreiche abenteuerlustige Erwachsene und auch Kinder haben den Kunstsport schon für sich entdeckt und tummeln sich neben Skateboardern und Inlineskatern in Skateparks und Skatehallen.

Was sollte beim Kauf eines Freestyle Scooters beachtet werden?

Gerade beim Freestyle-Scooter ist eine hohe Stabilität und qualitativ hochwertige Verarbeitung von großer Bedeutung. Immerhin muss das Gerät auch hohen Belastungen beim Ausüben von Stunts standhalten können. Es gibt aber auch noch andere Punkte, die beim Kauf eines Stunt-Scooters beachtet werden sollten:

Modellauswahl angepasst an das eigene Können: Modelle für Kinder und Anfänger sollten möglichst leicht und einfach handzuhaben sein. Besonders bei Modellen für Profis ist es wichtig, dass diese hohen Belastungen standhalten können. Eine hohe Robustheit ist in beiden Fällen wichtig – schließlich soll das Gerät bei Stunts und Stuntversuchen nicht auseinanderfallen. Oft lassen sich die Scooter in Shops auch individuell gestalten.

Scooter-Zubehör für den höchsten Fahrspaß

Ersatzteile wie Griptapes, Wheels, Brakes, Forks und anderes Zubehör gibt es online, zum Beispiel im Chilli Freestyle Scooter Shop. Auf keinen Fall sollte bei der Nutzung von Freestyle Scootern die Sicherheit hinten angestellt werden. Das heißt – ein Helm gehört unbedingt zum Zubehör dazu, wenn es in den Skatepark oder auf die Straße geht.

Fazit: der Freestyle-Scooter als beliebter Freizeitsport am Vormarsch

Sogenannte Freestyle-Scooter erfreuen sich in den letzten Jahren neben den klassischen City-Scootern großer Beliebtheit. Mittlerweile hat sich der Scooter auch in Skateparks etabliert. Wer sich ein solches Modell für das Ausüben von Stunts zulegen möchte, sollte allerdings ein paar Dinge beachten. Wichtig ist, ein Modell auszuwählen, welches zur eigenen Körpergröße und zum Können passt. Roller für Anfänger und für Kinder sind in der Regel etwas einfacher zu bedienen als Profi-Modelle.

Außerdem erspart es Zeit und Nerven, wenn gleich zu einem Modell gegriffen wird, zu welchem leicht Ersatzteile aufgetrieben werden können. Denn selbst bei hochqualitativen Scootern gibt es das ein oder andere Teil, das mit der Zeit verschleißt und ausgetauscht werden muss. Auch an die eigene Sicherheit sollten Stunt-Scooterfahrer denken – ein Helm gehört zu jedem Ausflug in den Skatepark unbedingt dazu.